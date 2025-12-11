‘Juanito’ explota contra Noroña por comentarios contra Grecia Quiroz: ‘Te quieres pasar de listo’

Juanito retó a Gerardo Fernández Noroña a un debate y lo amenazó con 'partirle la madre'. (Cuartoscuro)

Rafael Ponfilio Acosta Ángeles, también conocido como ‘Juanito’, arremetió contra Gerardo Fernández Noroña por los supuestos comentarios misóginos contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.

Recientemente, se difundió la grabación donde aparece ‘Juanito’ con groserías contra Gerardo Fernández Noroña y se jactó de “defender a las mujeres”.

Se trata de un video que circula en redes desde el martes 2 de diciembre, poco después de que legisladoras políticas de oposición acusaran a Fernández Noroña de realizar comentarios misóginos contra Grecia Quiroz, luego de que afirmara que competiría por la gubernatura de Michoacán en 2027.

‘Juanito’ retó a Gerardo Fernández Noroña a un debate y reprochó que, cuando fueron compañeros en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en el Partido del Trabajo (PT), lo apoyó para ganar una elección.

“Si quieres un debate, a donde quieras, cabrón. Porque siempre te has querido pasar de listo con todos. Si ‘Alito’ (Moreno) no te dio en la madre. Yo sí te voy a dar en tu madre”, afirmó Rafael Ponfilio Acosta Ángeles.

En esa ocasión, ‘Juanito’ portaba una lona con la que expresaba su apoyo a Lilly Téllez, Azucena Uresti, Grecia Quiroz, Laura Ballesteros y a las madres buscadoras, a quienes se les considera víctimas de ofensas del senador morenista.

¿Cuál fue la polémica entre Noroña y Grecia Quiroz?

El 25 de noviembre, durante una transmisión en vivo, Gerardo Fernández Noroña criticó que Grecia Quiroz pidiera investigar a Raúl Morón y Leonel Godoy, ambos de Morena, por el asesinato de Carlos Manzo.

El senador morenista aseguró que “se le despertó la ambición” a Grecia Quiroz para ser candidata a la gubernatura de Michoacán. Los comentarios de Noroña se dieron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y fueron mal recibidos por legisladoras de oposición.

Incluso, Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, hizo un llamado para que Fernández Noroña fuera mucho más sensible y empático, pues Grecia Quiroz atravesaba el luto por el homicidio de su esposo Carlos Manzo.

“Pudo haberlo hecho con otras palabras sin que hubiera una vulneración o un ataque a Grecia. Creo, además, que es un momento de mayor empatía. Podemos debatir con mucha más empatía, pero sí le hacemos un llamado a él y a todos los hombres a que sean mucho más sensibles y que no crean que exageramos, sino que se puede expresar de otra forma”, dijo a los medios de comunicación.