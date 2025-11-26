Diputada de Michoacán pide a Noroña disculparse por ataque ‘vil y humillante’ contra Grecia Quiroz

Guadalupe Araceli Mendoza afrimó que los comentarios del senador de Morena, al llamar “fascista” a Grecia Quiroz y acusarla de querer ser gobernadora de Michoacán, evidenciaban un intento de frenar el avance del Movimiento del Sombrero. [Fotografía. Cuartoscuro]

Gerardo Fernández Noroña no solo fue ignorado por los medios, sino que también se ganó el repudio del Movimiento del Sombrero. La tarde de este miércoles 26 de noviembre, la diputada Guadalupe Araceli Mendoza, integrante de la organización que encabezaba Carlos Manzo, exigió al senador de Morena que ofreciera una disculpa pública por los comentarios que dirigió contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Durante una intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora calificó como “vil y humillante” la forma en que Fernández Noroña se refirió a Grecia Quiroz y consideró que sus expresiones estaban marcadas por misoginia y falta de sensibilidad.

“Hago un llamado al senador Noroña para que pida unas disculpas públicas por dirigirse no solo a la presidenta de Uruapan, sino también a una mujer viuda con más valores y más pantalones que usted”, expresó Araceli Mendoza en el pleno.

En su intervención, recordó que Grecia Quiroz asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y que enfrentó esa transición en medio del duelo.

Posteriormente, ante medios de comunicación, Guadalupe Araceli Mendoza recordó que ella también estuvo presente durante el atentado contra Carlos Manzo en el Festival de las Velas en Uruapan.

Afirmó que los comentarios del senador de Morena, al llamar “fascista” a Grecia Quiroz y acusarla de querer ser gobernadora de Michoacán, evidenciaban un intento de frenar el avance del Movimiento del Sombrero.

“Ella no se imaginó ser presidenta municipal en estas condiciones. Se armó de valores, se fajó los pantalones para seguir con este movimiento y con el legado que nos dejó Carlos Manzo”, declaró.

¿Quién más ha criticado los dichos de Fernández Noroña contra Grecia Quiroz?

El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, también integrante del Movimiento del Sombrero y amigo de Grecia Quiroz, acusó a Fernández Noroña de atacar a una víctima sin comprender su dolor.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección... está ahí porque le arrebataron al amor de su vida”, señaló en redes sociales.

Posteriormente, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el legislador michoacano retó a Gerardo Fernández Noroña a visitar Uruapan, pero advirtió que no será bien recibido luego de sus declaraciones.

“Lo esperamos en Uruapan, pero por obvias razones no es bienvenido en Uruapan ni en Michoacán, y eso se lo va a demostrar el pueblo el día que venga. Yo creo que le conviene que yo vaya a donde él esté, antes que él venga a Michoacán”, enfatizó.

Los señalamientos no pasaron desapercibidos para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también se pronunció al respecto y llamó a Fernández Noroña a tener sensibilidad frente al dolor de una mujer que acababa de perder a su esposo. “Todo a su debido tiempo. Para lo político ya habrá otros momentos”, comentó.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, pidió al senador evitar expresiones misóginas y exhortó a los actores políticos a participar en el debate sobre la violencia contra las mujeres sin reproducir actitudes machistas. “Se puede expresar de otra forma”, dijo.