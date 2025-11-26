Diputada del PT acusa a Cuauhtémoc Blanco de violencia de género: ‘Me quiso callar con un beso’

Tras darse a conocer el incidente, Cuauhtémoc Blanco emitió un comunicado en el que negó que su actuación haya sido ofensiva o irrespetuosa contra la diputada del PT. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿A los legisladores de Morena se les olvidó que se conmemoraba el 25 de noviembre? Durante la sesión en la Cámara de Diputados por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la legisladora del PT, Martha Aracely Cruz, acusó al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, de actuar de forma irrespetuosa y ejercer violencia simbólica al enviarle un beso en plena ceremonia.

La tensión surgió cuando la diputada le exigió al exfutbolista abandonar el salón de plenos, al considerarlo una persona no apta para participar en una discusión sobre violencia contra las mujeres, debido a que su media hermana lo denunció por intento de violación.

En medio del reclamo, Martha Aracely Cruz lo confrontó verbalmente y le gritó que debía irse, al tiempo que lo calificaba como “violentador”. La situación escaló cuando, en respuesta, Blanco Bravo le envió un beso, a manera de burla, mientras salía del recinto legislativo.

La escena fue captada en video y difundida en redes sociales, lo que generó distintas interpretaciones sobre el gesto del diputado. En las imágenes también se observa la respuesta de la diputada, quien realizó un ademán con el brazo tras el beso de Cuauhtémoc Blanco.

¿Qué dijo Martha Aracely Cruz sobre el ‘beso’ de Cuauhtémoc Blanco?

Más tarde, Martha Aracely Cruz explicó ante medios de comunicación que consideró el beso como una forma de callarla y minimizar su reclamo.

“Se va a la esquina y me manda un beso. A mí eso se me hace violento porque me quiere callar con eso, ¿cuál es su intención?”, declaró.

Aseguró también que su indignación aumentó por la posibilidad de que otras mujeres lo defendieran, dejándola a ella sola, como ha ocurrido en otras ocasiones: “Me van a dejar sola como me han dejado sola todo este tiempo”.

Martha Aracely Cruz integró el bloque que se opuso al dictamen de la Sección Instructora, ya que buscaba que se aprobara el desafuero de Cuauhtémoc Blanco para que pudiera ser investigado sin fuero.

Sin embargo, la resolución fue aprobada por mayoría y permitió al exgobernador de Morelos conservar su protección constitucional, a pesar de la denuncia en su contra por intento de violación, presentada por su hermana, Nadia Fabiola Blanco.

Cuauhtémoc Blanco responde a las acusaciones de Martha Aracely Cruz

Tras darse a conocer el incidente, Cuauhtémoc Blanco emitió un comunicado en el que negó que su actuación haya sido ofensiva o irrespetuosa contra la diputada del PT.

De acuerdo con el legislador de Morena, el gesto fue “aislado, sin ánimo de confrontación y alejado de cualquier forma de falta de respeto”.

Blanco Bravo expresó que entiende que cualquier comportamiento en la vida pública puede ser observado, interpretado y difundido, y subrayó que siempre ha procurado conducirse con respeto y mesura.

“Rechazo categóricamente que haya existido una falta de respeto o una conducta que pudiera considerarse violenta”, sostuvo.

El legislador también advirtió sobre el riesgo de usar causas legítimas, como la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como herramientas de disputa política. En su comunicado escribió que esa práctica “desvirtúa su importancia y lastima a quienes verdaderamente han sido víctimas y siguen esperando justicia”.

La confrontación entre Cuauhtémoc Blanco y Martha Aracely Cruz se dio poco después de que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, criticara a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de haber despertado sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027.

Dichos comentarios fueron criticados por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del miércoles 26 de noviembre.