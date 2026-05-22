Un ‘finde’ en la playita: La Península de Yucatán espera calor extremo de 40° y cielo despejado

La mayoría del día el cielo estará poco nuboso, con vientos de 14 km/h. Se recomienda tomar precauciones ante el calor. (Foto: Cuartoscuro)

El clima Península de Yucatán este jueves 21 de mayo registrará calor extremo, con temperaturas que superarán los 40°C en algunas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que, mientras otras regiones del país esperan lluvias, la península tendrá cielos mayormente despejados.

Las ciudades costeras disfrutarán de un ambiente caluroso, pero con vientos que ayudarán a mitigar la sensación.

¿Qué temperaturas habrá hoy en Península de Yucatán?

La ciudad de Mérida, en Yucatán, será la más calurosa, con una temperatura máxima de 41.7°C y una mínima de 22.0°C. Sus municipios registrarán hoy 28.4°C, variando entre 23°C y 41°C.

La mayoría del día el cielo estará poco nuboso, con vientos de 14 km/h. Se recomienda tomar precauciones ante el calor.

Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán temperaturas más frescas, con máximas de 31.3°C y mínimas de 25.0°C. Ambas ciudades disfrutarán de cielos despejados y vientos de 16 km/h. Tulum tendrá una máxima de 32.7°C y Playa del Carmen alcanzará los 33.0°C.

Los municipios de Tulum y Playa del Carmen verán temperaturas actuales de 28.0°C y 28.9°C respectivamente, con variaciones diarias de 24°C a 34°C. Ambas zonas tendrán cielo poco nuboso y vientos de 14 a 12 km/h.

¿Habrá lluvias hoy en Península de Yucatán?

A diferencia de otras regiones de México, la Península de Yucatán no espera lluvias significativas este jueves.

Las condiciones atmosféricas indican una probabilidad de precipitación muy baja, con la mayoría de las áreas presentando cielos despejados o poco nubosos.

Esto se debe a la interacción de una línea seca y canales de baja presión sobre el noreste y sureste del país, que no afectarán directamente a la península.

Los vientos serán moderados en toda la zona. Mérida tendrá vientos de 14 km/h, mientras que Cancún y Chetumal registrarán 16 km/h. Tulum también sentirá vientos de 14 km/h y Playa del Carmen, de 12 km/h.

Estas brisas ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente en las zonas costeras donde el cielo estará predominantemente despejado o poco nuboso, ideal para disfrutar de la playa.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 23 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Poco nuboso, viento de 14 km/h.

Domingo 24 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 14 km/h.

Lunes 25 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 14 km/h.

El pronóstico extendido indica que el calor se mantendrá intenso durante el fin de semana, con un ligero aumento en las temperaturas máximas para el domingo y lunes, alcanzando hasta 42°C.

La nubosidad también aumentará gradualmente, pasando de poco nuboso a cielo nublado para el inicio de la próxima semana. Los vientos se mantendrán constantes, ofreciendo un ligero respiro en las zonas costeras.

¿Cómo protegerse del calor de 40°C en Península de Yucatán?

Ante las elevadas temperaturas, es crucial tomar medidas para proteger la salud. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor radiación solar. Prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables al golpe de calor.

Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga ayudará a protegerse del sol. También es importante aplicar protector solar con un factor alto y usar sombreros o gorras al salir.

Planificar actividades al aire libre en las primeras horas de la mañana o al atardecer, y buscar siempre la sombra. Mantener los hogares ventilados para mitigar el calor.

¿Qué actividades se pueden hacer con este clima en la península?

Las condiciones de cielos despejados y vientos moderados en las zonas costeras son ideales para actividades acuáticas y de playa.

Sin embargo, en ciudades como Mérida, el calor extremo sugiere limitar esfuerzos físicos intensos durante las horas centrales del día.

Los turistas pueden disfrutar de las playas y cenotes, siempre con las debidas precauciones contra el sol.

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