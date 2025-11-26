¿No más preguntas? Medios dejan solo a Noroña en rueda de prensa tras polémica con Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña fue abandonado por periodistas que cubren la fuente del Senado de la República, lo que dio como resultado una conferencia de prensa en la que lo dejaron ‘solo’ con el micrófono.

El senador de Morena acudió ante los medios el martes 25 de noviembre luego de sus polémicas declaraciones sobre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, y sobre quien dijo que “la ambición la despertó”, esto en relación a sus supuestas intenciones de competir por la gubernatura de Michoacán.

Los comentarios de Noroña tuvieron eco y provocaron reclamos de todos los niveles, incluso Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, mostró su descontento, y aseguró que sus comentarios pudieron ser “poco sensibles”, además de que existen otras formas de comunicar que sean menos ofensivas.

Fernández Noroña incluso sugirió que Grecia Quiroz asumió una posición “de ultraderecha”, y que posiblemente recibiría apoyo desde ese sector.

Tras esta serie de comentarios, que ocurren a la par del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Noroña estuvo solo en su conferencia de prensa en el Senado.

Así fue el reclamo de Noroña en la conferencia de prensa vacía en el Senado

Al término de la sesión en el Senado, misma en la que Lilly Téllez criticó a ‘Pancho Villa’, Noroña se encontró con una sala vacía y de inmediato cargó contra los medios de comunicación.

“No me sorprende el vacío de los medios de comunicación, que hoy, dolosamente, han estado buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra. Y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo. Porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que retoma señalamientos que sostengo”, argumentó Noroña ante los asientos vacíos.

Además, aprovechó para recordar los dichos de Grecia Quiroz, sobre que Leonel Godoy y Raúl Morón están detrás del asesinato de Carlos Manzo.

“Más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable, y la línea política que ha tomado es una línea fascista, y evidentemente su interés político se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha, que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país”, criticó Noroña.

Noroña aseguró que no hizo ningún comentario misógino sobre Grecia Quiroz, y que se puede estar de acuerdo o no con sus comentarios, pero no hay misoginia. Además, aseguró que quienes hoy lo critican, hace días encabezaron una campaña contra Fátima Bosch, ganadora del certámen Miss Universo 2025.

“Quise ante los medios dar la cara, y la respuesta es el vacío, porque es una campaña sesgada, perversa, de mala fe, sin seriedad y sin profesionalismo. Porque lo menos que puede hacer un medio de comunicación es preguntarle al señalado su opinión, así como le preguntaron a las senadoras. Creo que el mínimo de equilibrio era preguntarme a mí mi posicionamiento. No me sorprende, pero lo pongo en evidencia”, explicó Noroña tras la polémica.

Finalmente, el expresidente del Senado ironizó con el vacío de la conferencia de prensa, y dijo que si había alguna pregunta la iba a responder. Tras una pausa de 3 segundos, se río y dijo: “Muy bien, pues muchas gracias”.