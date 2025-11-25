‘El Pelón’, presunto reclutador de asesinos de Carlos Manzo, estaría con un pie fuera de la cárcel

Jaciel Antonio 'N' es señalado de reclutar a los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo Rodríguez. (Foto: SSC)

Se tambalea la detención de Jaciel Antonio, El Pelón, último sospechoso en el caso Carlos Manzo, efectuada el pasado lunes 24 de noviembre; el Ministerio Público tendrá que formular imputación por cohecho y narcomenudeo.

El comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal lo señaló como presunto reclutador de menores de centros contra las adicciones, pero en la audiencia la Fiscalía General del Estado tomó otra ruta.

El juez de control declaró legal la detención de Jaciel Antonio N., por cohecho, es decir, ofrecer dinero a las autoridades para evitar su detención, en este caso 5 mil pesos, y por narcomenudeo, debido a que se le encontraron drogas.

Según la detención se llevó a cabo como parte de la diligencia de la extorsión a las madres de Fernando Josué y Víctor Manuel N, presuntos asesinos de Carlos Manzo, pero el juez pidió a los abogados dejar de hablar sobre esa investigación, ya que no hay carpeta y tampoco acusación aceptada sobre extorsión.

Además, en Michoacán no existe el tipo penal de reclutamiento de menores; se trata de una conducta antisocial que aún no ha sido legislada en la entidad

Con información de Quadratín