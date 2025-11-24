¿Qué les ofreció el CJNG a los gatilleros que dispararon contra Carlos Manzo?

El CJNG le prometió 22 millones de pesos a las personas que dispararan contra Carlos Manzo, según se reveló en la primera audiencia de El Licenciado, autor intelectual del crimen.

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, muestra una compleja red criminal detrás: según versiones de la Fiscalía y durante la primera audiencia contra el presunto autor intelectual, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció 2 millones de pesos para ejecutar el homicidio.

Investigadores detallaron que la orden partió de figuras clave del cártel, entre ellos Ramón Álvarez Ayala, alias “R-1”.

Autoridades han señalado que el reclutamiento de los sicarios ocurrió en un centro de rehabilitación para jóvenes con adicciones.

En particular, se menciona a dos menores (de 16 y 17 años) que habrían sido entrenados por miembros del CJNG, según testimonios recabados en la investigación.

Además, las indagatorias apuntan a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, como reclutador principal para esta operación.

Según la Fiscalía, “El Pelón” fungía como enlace entre la organización criminal y centros de rehabilitación para captar jóvenes vulnerables.

Así recluta sicarios el CJNG

El uso de centros de rehabilitación como semilleros del crimen organizado constituye una estrategia ya documentada en algunas células criminales, y el caso del asesinato de Manzo parece confirmar su expansión. Según la Fiscalía, se seleccionaron jóvenes con adicciones, lo cual les aseguraba una mayor vulnerabilidad para ser reclutados por el CJNG.

Los dos jóvenes señalados en este proceso asistían al centro llamado Renaciendo Uruapan, fundado por Fernando Vieira, donde fueron localizados por investigadores durante las diligencias.

Planificación del magnicidio y órdenes desde el CJNG

De acuerdo con las acusaciones presentadas en la audiencia, la orden de asesinar a Carlos Manzo fue emitida por líderes del CJNG, entre ellos “R-1”, en un chat de mensajería encriptada.

Quien aparece como autor intelectual, “El Licenciado”, está siendo procesado junto a siete escoltas del alcalde.

Durante la audiencia se mencionó que algunos mensajes operativos decían: “Muévanse todos”, “Ya estamos listos”, “Eliminar todo”, como parte de la coordinación logística para la ejecución.

Capturan a ‘El Pelón’, que participó en asesinato de Manzo

La detención de “El Pelón” ha sido señalada como un golpe al mecanismo de captación del CJNG en Uruapan.

Las instituciones de seguridad informaron que se trató de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la SEDENA y autoridades estatales.

Mientras tanto, los ocho señalados en la audiencia, incluido “El Licenciado”, enfrentan prisión preventiva.