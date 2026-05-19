Vetan a Gerardo Ortíz de Querétaro: ‘Está burlándose de la autoridad. No volverá a cantar aquí’

Gerardo Ortiz incumplió un acuerdo en Querétaro y fue vetado durante esta administración. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com).

El cantante Gerardo Ortiz fue vetado de futuras presentaciones en Querétaro después de interpretar canciones consideradas como apología al delito durante su show en la Feria del Grano y la Cantera, realizada en el municipio de Pedro Escobedo el pasado 15 de mayo.

“De antemano te puedo decir que Gerardo Ortiz no volverá a cantar aquí en Querétaro, porque no cumplió lo que él había firmado”, declaró Eric Gudiño, secretario de Gobierno de Querétaro, en un breve encuentro con la prensa.

En Querétaro hay una postura oficial contra espectáculos y contenidos musicales relacionados con la violencia y el crimen organizado y, de acuerdo con un comunicado del municipio Pedro Escobedo, todos los artistas se comprometieron por escrito de que “no interpretarían contenido musical que promoviera o glorificara cualquier tipo de violencia”.

“No estamos en contra de ningún artista, estamos en contra de la interpretación. Pero me parece que venir, firmar un documento, está burlándose de la autoridad municipal”, agregó el funcionario.

Gerardo Ortiz se declaró culpable en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Gerardo Ortiz enfrenta multa en Querétaro

Además del veto, el cantante podría recibir una sanción económica en el municipio de Pedro Escobedo.

“Hablé con el presidente, ayer iniciaron el proceso de sanción y también se le estará sancionando de acuerdo a los reglamentos que tiene el propio municipio”, señaló Gudiño.

En el comunicado del municipio, menciona que “se iniciará el procedimiento administrativo para ejecución de fianza de cumplimiento de contrato por el probable incumplimiento en el que haya incurrido el licitante”.

Durante el concierto de Gerardo Ortiz sonaron temas como ‘Culiacán vs. Mazatlán’, ‘Cara a la muerte’, ‘Quién se anima’ y ‘Troquero locochón’.

En la Feria del Grano y la Cantera hubo otros incidentes, como la suspensión de los juegos mecánicos tras una inspección de Protección Civil.

Gerardo Ortiz se declaró culpable en EU

La nueva controversia en Querétaro ocurre meses después de que Gerardo Ortiz se declaró culpable de vínculos con el narco en Estados Unidos, como parte de un acuerdo de colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El caso estuvo relacionado con conciertos organizados por Gallística Diamante, empresa vinculada a su exmánager Jesús Pérez Alvear, señalado por autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Gerardo Ortiz está en libertad condicional. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Posteriormente, la jueza Maame Ewusi Frimpong sentenció a Ortiz a tres años de libertad supervisada y al pago de una multa que finalmente fue fijada en 1.5 millones de dólares.

Tras salir de la audiencia, el cantante declaró: “No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, con los proyectos, con la música, que es lo más importante”.

En otro encuentro con medios, Ortiz negó otras versiones sobre el caso y aseguró que su participación se limitó a los conciertos realizados en 2018: “Se han dicho demasiadas cosas, demasiadas mentiras. Hay una verdad: nosotros estuvimos por allá cantando en este evento (...) Hemos estado trabajando muy tranquilos, hemos viajado a México, sabemos que en México está una situación muy difícil ahora, para todos, también para mis compañeros artistas".

El intérprete también ofreció disculpas a sus seguidores después del proceso judicial: “Quiero ofrecer una disculpa a mi público por todo lo que ha pasado”.

Durante la audiencia en la que recibió sentencia en Estados Unidos, se mencionó que Gerardo Ortiz “teme por su vida”, luego de que su nombre se hiciera público dentro de la investigación. Según explicó el periodista Ángel Hernández Díaz, esa situación habría provocado que el cantante redujera sus compromisos en México.

Con información de Quadratín.