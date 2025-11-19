¿Por qué Gerardo Ortiz no fue a la cárcel tras declararse culpable de vínculos con el narco?

¡La libró! Gerardo Ortiz recibió sentencia en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, pero su condena no incluye pasar años tras las rejas, pero, ¿por qué fue así?

El cantante de regional mexicano aseguró que tuvo participación en transacciones con un grupo que se vinculó con el crimen organizado, así como participar en show organizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esto por la insistencia del productor Ángel del Villar, quien fue declarado culpable por realizar transacciones con narcotraficantes.

La explicación de por qué Gerardo Ortiz no pisa la cárcel es porque previo a recibir una sentencia colaboró con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante el caso de Del Villar y gracias a esa cooperación es que su sentencia tuvo una ‘reducción’ a solo estar 3 años en libertad condicional y no en la cárcel.

Gerardo Ortiz colaboró con el FBI previo a recibir su sentencia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

El abogado Mark J. Werksman confirmó la colaboración de Gerardo Ortiz con el FBI: “El Sr. Ortiz es testigo en el juicio y declaró verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados”, informó a la prensa.

Declaraciones respaldadas por los fiscales que llevan el caso: “Escucharán al propio Gerardo, les dirá que ahora coopera con los investigadores del caso y espera que se tenga en cuenta al momento de la sentencia”, según Rolling Stone.

Más información en breve