¡Trakas!: ¿Por qué Junior H y Luis R. Conriquez podrían ir a prisión en Jalisco?

¡De bélicos a ‘sad boyz’! Tanto Junior H, el intérprete de corridos tumbados, como el cantante Luis R. Conriquez tienen abierta una carpeta de investigación en Jalisco y de ser encontrados culpables, las penas contemplan meses de cárcel.

La investigación contra los cantantes de corridos bélicos comenzó luego de los conciertos que dieron, de manera individual, en las Fiestas de Octubre 2025, un evento cultural que se lleva a cabo en Zapopan.

La molestia de las autoridades con la presentación de los artistas fue tal que incluso poco después del evento Juan José Frangie, el presidente municipal, informó que Junior H está vetado de Zapopan, pero, ¿qué hicieron?

¿Por qué canción Junior H está bajo investigación en Jalisco?

En el caso específico de Junior H, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco compartió que el artista está bajo investigación debido a que interpretó la canción ‘El Azul’, una colaboración que tiene con el cantante Peso Pluma.

El tema tiene referencias directas a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, con frases como En la sangre traigo el 701” y “el señor de la montaña”; además se llega a hablar indirectamente del narcotraficante José Esparragoza Moreno.

La declaración de Junior H se integrará a la carpeta de investigación que hay en su contra. (Foto: Fiscalía de Jalisco/Cuartoscuro)

Una canción que de acuerdo con las autoridades presuntamente califica en lo que se considera apología al delito, es decir, una conducta que, al exaltar o justificar acciones ilícitas, vulnera la seguridad pública y el tejido social.

Aunque también se llegó a mencionar que Junior H interpretó ‘El Hijo Mayor’, una canción que hace referencia a Édgar Guzmán López, durante su concierto en las Fiestas de Octubre, la investigación es solo por ‘El Azul’.

Caso de Luis R. Conriquez: ¿Por qué lo acusan de presunta apología al delito?

Una situación idéntica es la que está viviendo Luis R. Conriquez, ya que este viernes 14 de noviembre, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que el cantante de regional mexicano también está bajo investigación por presunta apología al delito.

En su comunicado, las autoridades de Jalisco compartieron que la carpeta de investigación en contra del cantante Luis R. Conriquez inició debido a “la presunta interpretación de un tema musical la noche del pasado 1 de noviembre”.

No obstante, a diferencia de lo que ocurrió con Junior H, la Fiscalía de Jalisco no compartió cuál es la canción en cuestión, ya que solo afirmaron que la interpretó durante las Fiestas de Octubre 2025.

¿Cuánto tiempo podrían pasar en prisión Junior H y Luis R. Conriquez?

Luego de que se informó que los artistas tienen una investigación abierta por presunta apología del delito, la Fiscalía de Jalisco también compartió que ambos ya acudieron ante el Ministerio Público.

Junior H llegó acompañado de sus abogados y algunos asistentes ante la oficina del agente ministerial adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, en donde dio su comparecencia el martes 11 de noviembre.

Luis R. Conriquez hizo lo propio el viernes 14 de noviembre cuando acudió ante el Ministerio Público; sin embargo, el compositor y amigo del boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez se negó a presentar su comparecencia.

Luis R. Conriquez se presentó ante el Ministerio Público el viernes 14 de noviembre. (Foto: @FiscaliaJal)

En caso de ser encontrados culpables, podrían recibir la condena contemplada en el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, en donde se indica que las personas que cometan apología al delito recibirán hasta 6 meses de prisión.

“Se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”, indica la legislación.

Por ahora, la Fiscalía de Jalisco informó que seguirán recabando datos de prueba para las carpetas de investigación de ambos casos, con el objetivo de que una vez que estén completas puedan ser judicializadas.

¿Qué dijo Junior H tras la sanción en Jalisco?

Junior H no solo está siendo investigado en Jalisco por presunta apología del delito, ya que luego de su concierto en las Fiestas de Octubre, el intérprete de ‘Lady Gaga’ fue multado en la entidad al ir en contra de la prohibición de los corridos bélicos.

La cantidad de dinero que se le cobró fue de la cantidad de 33 mil pesos. No se le pudo imponer la nueva sanción económica que ronda los 400 mil pesos, debido a que la nueva Ley de Ingresos aún no entra en vigor.

Junior H se disculpó por cantar corridos en las Fiestas de Octubre. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Poco después de la sanción y del veto en Zapopan, Junior H compartió un breve comunicado en sus redes sociales en donde se disculpó: “Durante mi pasada presentación en las Fiestas de Octubre, con la emoción del momento interpreté temas que, en el contexto actual, no fueron adecuados”.

Por ahora, Luis R. Conriquez no ha mencionado nada sobre el proceso legal que enfrenta en Jalisco. Anteriormente, el artista se había comprometido a cantar temas sin apología al delito en los estados donde están prohibidos los corridos.