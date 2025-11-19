Gerardo Ortiz libra la cárcel: Recibe sentencia de 3 años de libertad condicional tras ‘cantar’ al FBI

Gerardo Ortiz colaboró con el FBI previo a recibir su sentencia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

Gerardo Ortiz, que se declaró culpable de vínculos con el narcotráfico en marzo pasado, recibió este miércoles su sentencia en Estados Unidos, donde también colaboró con las autoridades en el caso del productor Ángel del Villar. Le impusieron tres años de libertad condicional.

El cantante Gerardo Ortiz tenía un acuerdo con el FBI y enfrentó en libertad su proceso gracias al pago de una fianza.

Admitió que formó parte de transacciones con una entidad ligada al crimen organizado y de shows relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales bajo la insistencia del productor.

¿Qué pasó HOY con Gerardo Ortiz?

De acuerdo con el periodista Ángel Hernández, la jueza Maame Ewusi Frimpong resolvió que el cantante Gerardo Ortiz estará tres años bajo libertad condicional, evitando así ir a prisión.

Mark Werksman, abogado del cantante, especificó que su cliente realizó conciertos en 2018 para la empresa Gallística Diamante de Jesús Pérez Alvear, blanqueador del CJNG.

Además, expresó que, al colaborar con las autoridades, está en riesgo ahora su integridad en México: “El señor Ortiz se puso en gran riesgo y en peligro de daño personal al testificar en contra de su exmánager. Se trataba de un individuo con intereses alineados con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

¿Cómo fue la participación de Gerardo Ortiz con el FBI? Esto sabemos

Gerardo Ortiz, quien tiene canciones dedicadas a narcotraficantes, colaboró con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso de Del Villar, quien fue hallado culpable de 11 cargos, incluyendo la violación de la Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes, transacciones con ellos o cualquier otro negocio ilícito.

“El Sr. Ortiz es testigo en este juicio y ha declarado verazmente sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados por promotores con los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses hacer negocios”, dijo su abogado Werksman a la prensa.

Gerardo Ortiz ha cantado varios narcocorridos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Además, su propio defensor legal dio a conocer que Ortiz pagó 10 mil dólares (alrededor de 200 mil pesos mexicanos) como fianza para llevar el proceso en libertad y asimismo se comprometió a colaborar con las autoridades como parte de un acuerdo especial.

Todo esto también fue anticipado por los fiscales del caso de del Villar, quienes expresaron durante una audiencia: “Escucharán al propio Gerardo Ortiz. Les dirá que ahora coopera con los investigadores del caso y espera que su cooperación se tenga en cuenta al momento de su sentencia”, de acuerdo con una declaración recogida por la revista Rolling Stone.

De acuerdo con el periodista Hernández existe una gran posibilidad de que ya no pueda regresar a México por el riesgo que esto implicaría para su seguridad.

Además, está el antecedente de Jesús Pérez Alvear, su exmánager asesinado en Polanco. Según las autoridades de Estados Unidos, le ordenaron a Pérez dejar de organizar conciertos de Ortiz para grupos criminales. Después, del Villar le dijo a Ortiz que ignorara el documento. En total, Gerardo habría hecho 19 shows de este tipo.

Gerardo Ortiz realizó varios conciertos de la mano de Ángel del Villar. (Foto: Cuartoscuro/ Especial El Financiero)

De acuerdo con el expediente del caso citado, Ortiz se asumió como víctima del productor musical, puesto que dijo que lo presionó para realizar presentaciones para células criminales.

Del Villar lanzó una ‘pedrada’ para Gerardo Ortiz durante algunas de sus últimas declaraciones públicas: “Prefiero mil veces estar sentado en una reja, en mi casa… que estar como informante del gobierno. Yo quería venir al juicio, yo sí vine a confrontar esto. No me senté a negociar o a firmar para no confrontar las consecuencias”.