‘Me desentubaron en la mañanita’: Shiky reaparece desde el hospital tras ir a urgencias ‘por una simple muela’

Shiky Clement compartió una foto desde el hospital donde reveló su estado de salud. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

Shiky Clement fue hospitalizado a consecuencia de un problema de salud desencadenado por “una simple muela”, el finalista de La Casa de los Famosos México 3 reapareció desde la clínica y compartió que fue extubado.

Clement, amigo de Facundo, también reveló mayores detalles de su estado de salud y que se encuentra en terapia intermedia.

“Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita (...) sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual, gracias a cada mensaje, lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una simple muela, cuídense mucho”.

Shiky agradeció a los médicos porque reaccionaron “con rapidez” y eso le permitió “contarla” tras someterse a una operación.

¿Cuál es el estado de salud de Shiky Clement?

Abraham Omar Lugo, pareja del exparticipante de La Casa de los Famosos México, concedió una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, donde reveló más detalles del estado de salud de su novio.

“Está estable, seguimos preocupados porque la infección sigue y debemos estar atentos a la evolución, ya dejó terapia intensiva y lo extubaron, eso nos da tranquilidad porque nos ponía nerviosos”.

Más información en breve