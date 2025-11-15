Actor Omar Fierro fue operado de emergencia por apendicitis: ‘Le dije que me llevara al hospital’

Tal como le ocurrió a la presentadora Gaby Ramírez, ahora el actor Omar Fierro fue hospitalizado de emergencia hace tres semanas por apendicitis, padecimiento que estuvo a punto de escalar en algo más delicado.

Afortunadamente, el peligro ya pasó, y actualmente se encuentra bien de salud y recuperándose de aquella cirugía, una de las tantas que lleva a lo largo de sus 62 años.

Incluso, bromeó con los reporteros al respecto sobre lo ‘acostumbrado’ que está de acudir a hospitales y pasar por el quirófano.

Omar Fierro sufrió apendicitis: ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, el actor de Amor en Silencio compartió que hace unas semanas requirió una cirugía de emergencia. “Tuve la operación del apéndice hace tres semanas”, aseguró.

De acuerdo con su narración, una madrugada sufrió de malestares en la zona del vientre que rápidamente se convirtieron en un dolor muy fuerte, casi insoportable.

“Estaba en mi casa dormido, un domingo; me levanté en la madrugada (por el dolor) y le dije a mi chofer: ‘llévame al hospital’. A las tres de la tarde ya me estaban operando”, aseguró el actor de telenovelas mexicanas.

Cuando le preguntaron por qué le dio apendicitis, dijo desconocer la causa (médicamente, los especialistas tampoco saben con exactitud qué causa la inflamación del apéndice), pero bromeó sobre su estado de salud, que a tres semanas de su cirugía, es estable.

“Es algo que se da en cualquier momento. ¿Por qué te da? No tengo idea; entonces ya no tenemos vesícula, ya no tenemos apéndice y ya no tenemos rodilla izquierda, tenemos una de titanio”.

Fierro no es el único famoso operado de apendicitis; Eduardo Videgaray es otro ejemplo, aunque en el caso de Omar, la actuación rápida del personal médico fue crucial, pues casi se agrava la situación.

Eduardo Videgaray fue operado del apéndice en 2023. (Cuartoscuro / Shutterstock)

Apendicitis de Omar Fierro estuvo a punto de ser peritonitis

En la madrugada que llegó, los médicos le hicieron estudios correspondientes y determinaron que era necesaria una operación de emergencia, pues aquella apendicitis estuvo a punto de convertirse en peritonitis.

No obstante, una doctora que pertenece a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lo refirió con un especialista y, gracias a eso, fue que la operación se dio ese mismo día.

El sitio especializado en medicina, Cleveland Clinic, explica que la peritonitis es la inflamación del peritoneo, un tejido que recubre el interior del abdomen, y principalmente intervienen bacterias en este proceso. Si no se atiende, puede provocar sepsis y resultar mortal.

Omar Fierro bromea sobre enfermedades a lo largo de su vida

Esta no es la primera vez que operan a Omar Fierro; de hecho, el actor mexicano explicó que lleva, al menos, cinco cirugías por salud gracias a distintos padecimientos.

“Tengo cuatro operaciones en esta pierna, dos en el tobillo, en la espalda, tuve amebiasis, cólera, dengue, ¿qué quieres que te diga? He vivido en hospitales muchos años”, dijo.

Por tanto, la operación de hace tres semanas no fue algo que le preocupara en cuanto al procedimiento quirúrgico se refiere; expresó que en ese momento se sentía tranquilo, y lo único que le importaba era su salud.