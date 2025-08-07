López-Dóriga confiesa que tuvo cáncer: ‘Mi esposa y el doctor me dijeron que encontraron un tumor’

En 1993, López Dóriga fue operado de emergencia por peritonitis. La cirugía reveló un tumor que cambiaría su vida. (Foto: Especial El Financiero)

El periodista Joaquín López‑Dóriga compartió, por primera vez de manera pública, una experiencia personal que había permanecido oculta durante más de tres décadas: su diagnóstico de cáncer luego de ser operado de emergencia por una peritonitis.

López-Dóriga, de 78 años y con una larga y reconocida trayectoria en los medios, contó que hace más de 30 años un severo dolor en el abdomen lo llevó de urgencia al hospital sin imaginar que al salir de una cirugía, el diagnóstico sería peor de lo que esperaba.

La enfermedad le fue encontrada luego de que se sometiera a un procedimiento de emergencia y le causó dolor toda la noche, según explicó en el podcast que comparte con su hija María José y transmitido en su canal de YouTube.

El periodista fue diagnosticado con cáncer de colon a los 48 años, pero decidió continuar con su carrera sin hacerlo público.

La operación que salvó la vida de Joaquín López Dóriga

En la charla, el comunicador relató que en 1993 sufrió una peritonitis mientras fungía como corresponsal en las giras del presidente Carlos Salinas de Gortari. Durante esa intervención quirúrgica de emergencia, el doctor Tomás Barrientos descubrió “una especie de pequeño tumor en el colon”.

“Yo tenía unas molestias aquí”, indicó al mismo tiempo en que se tocaba la parte superior del abdomen. “Yo cubría como reportero de ‘El Heraldo’ las giras del presidente Salinas (…) y pues me dolía. Yo le decía a un médico, que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘oye, me duele (…) dame algo para quitarme el dolor’ y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando”, agregó.

Fue su esposa quien, alertada por un colega que lo oyó quejarse dormido en el hotel, aceleró su traslado al hospital. Una vez ingresado en el Hospital Ángeles, fue diagnosticado y operado de inmediato. Al despertar, entre la preocupación de familiares y médicos, se enteró por su esposa y el doctor de que le habían encontrado un tumor.

La noticia lo desestabilizó al principio: “No lo podía asimilar”, confesó. Sin embargo, tras consultar con su oncólogo y recibir el diagnóstico favorable, respondió con determinación: “¿tiene cura? Entonces vamos a curarlo”.

Aunque no compartió detalles específicos sobre el tratamiento que siguió, López‑Dóriga enfatizó que superó la enfermedad y mantuvo su carrera con plena normalidad. Su confidencia llega justo después de haber estado hospitalizado recientemente por neumonía, lo que hizo que faltara a su programa de radio por primera vez en 31 años.

López-Dóriga cubría las giras presidenciales de Salinas de Gortari cuando comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. (Cuartoscuro)

¿Qué es el cáncer de colon que tenía López Dóriga y que mantuvo en secreto?

El cáncer de colon, también llamado cáncer colorrectal, es una enfermedad que comienza cuando células anormales proliferan en el colon (parte más larga del intestino grueso) o el recto. A menudo, inicia como pequeños pólipos benignos en el revestimiento del colon, los cuales pueden convertirse en malignos con el tiempo si no se detectan y extirpan a tiempo.

De acuerdo con la Clínica Mayo y Medline Plus, en sus etapas iniciales, el cáncer de colon puede no presentar síntomas visibles. Cuando aparecen, suelen manifestarse como cambios persistentes en los hábitos intestinales, tales como:

Diarrea

Estreñimiento o sensación de evacuación incompleta.

Sangre en las heces (ya sea roja o muy oscura).

Malestar en la zona abdominal (calambres, gases, dolor).

Fatiga y pérdida de peso involuntaria.

Para el diagnóstico, se utilizan diversas pruebas clínicas. El examen físico y el tacto rectal pueden ayudar inicialmente. Las pruebas de detección incluyen colonoscopia y análisis de heces, y si se detecta una anomalía, una biopsia confirma si se trata de cáncer. La detección temprana es clave para aumentar significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento.

En cuanto al tratamiento, las opciones más comunes incluyen cirugía para extirpar el tumor. Dependiendo de la etapa y extensión del cáncer, pueden usarse también quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia.