Pedro Sola revela que le retiraron pólipos del colon: ‘Fue una situación muy incómoda’

El conductor de ‘Ventaneando’ Pedro Sola se sincera sobre una intervención médica a la que se sometió el pasado sábado: le realizaron una colonoscopía, en donde le detectaron pólipos que le fueron retirados.

El también economista aclara que no es una cirugía quirúrgica pero que sí se trata de un procedimiento médico importante en el que le retiraron un pólipo que calificó como “un poco grande”.

El comentarista de espectáculos Pedro Sola revela se realiza este estudio cada uno o dos años para descartar problemas graves: “¿Cómo puedes saber si tienes un cáncer de colon o no?”, reflexiona con relación a la importancia de realizarse chequeos médicos con periodicidad.

Durante el procedimiento, los médicos encontraron un pólipo que fue removido de inmediato y, con su característico estilo y carisma explica: “me pusieron una grapa para que no me desangrara de la tripa… y salí muy bien. Un poco madreadón, pero bien”,.

Pedro también habló de lo más molesto del proceso: la preparación previa. “La última comida es a las cuatro de la tarde, luego dos purgas: una a las 8 y otra a las 10. No puedes dormir. Claro, porque imagínense… tendrías que dormir con pañal entonces fue una situación muy incómoda”.

Pedro Sola se unió a mediados de los años 90 a Ventaneando y sigue al arie (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM). (Edgar Negrete Lira)

A pesar de esto, Sola insiste en la importancia de acudir al médico. “No encontraron nada malo. Obviamente es una intervención, pero hay que hacérsela. No se lo pierdan, ¡vayan al doctor!”, concluye el famoso.

¿Qué son los pólipos y por qué se forman?

De acuerdo con Mayo Clinic, un “pólipo en el colon es una pequeña acumulación de células que se forma en el revestimiento del colon". Según explican, la mayoría de ellos son inofensivos, pero algunos pueden desarrollar cáncer colorrectal.

“Cualquier persona puede desarrollar pólipos en el colon y el riesgo aumenta a medida que envejeces. Tu riesgo de presentar cáncer colorrectal también es más alto si tienes sobrepeso, fumas, tienes antecedentes personales de pólipos en el colon o antecedentes familiares de pólipos en el colon o de cáncer colorrectal avanzados”, explica la organización de salud.

Además, explican que los pólipos no suelen causar síntomas, por lo que recomiendan periódicamente someterse a exámenes de detección para poderlos extirpar de forma segura y completa en caso de ser hallados.

La forma en que se encuentran los pólipos es una colonoscopía que, de acuerdo con MedlinePlus, es "un examen en el que se visualiza el interior del colon (intestino grueso) y el recto, mediante un instrumento llamado colonoscopio", el cual tiene una pequeña cámara fijada en una sonda flexible que permite ver el colon.

La técnica mediante la que se extraen los pólipos se puede ser una polipectomía (se retiran mediante la propia colonoscopía), cirugía de invasión mínima (cuando son muy grandes y no se pueden sacar durante el examen, se extirpa parte del intestino) o, en los casos con enfermedades hereditarias con el potencial de desarrollar cáncer, una proctocolectomía total (se extirpan el colon y el recto), de acuerdo con información de Mayo Clinic.