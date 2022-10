Cáncer de colon: ¿Cuál es la importancia de la colonoscopía para detectarlo?

Un estudio publicado recientemente en una revista médica de alto perfil pareció cuestionar la eficacia de la colonoscopia, una estrategia comprobada y ampliamente utilizada para la detección y prevención del cáncer de colon.

Los titulares de las noticias llamaron la atención: “Resultados decepcionantes sobre los beneficios de la colonoscopia“; “Un nuevo estudio sugiere que los beneficios de las colonoscopias pueden estar sobreestimados“; “En el ensayo estándar de oro, la invitación a la colonoscopia redujo la incidencia de cáncer pero no la muerte“.

Tal cobertura de noticias ha provocado controversia y ha creado cierta confusión sobre el estudio y sus implicaciones, lo que lleva a las personas a preguntarse si los resultados sugieren que se justifica la reevaluación de la utilidad y la necesidad de una colonoscopia.

Como científico investigador del cáncer con más de 20 años de experiencia en el estudio de la detección y prevención del cáncer de colon, confío en que la colonoscopia sigue siendo una de las herramientas más importantes y eficaces para detectar, detectar y prevenir esta forma frecuente y letal de cáncer.

El peligro del cáncer colorrectal

El cáncer de colon es la cuarta causa más prevalente y la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que habrá 151 mil nuevos casos de cáncer colorrectal diagnosticados en 2022 y casi 53 mil muertes.

La detección ha contribuido notablemente a una disminución en los casos y muertes por cáncer colorrectal en las últimas décadas.

Las pautas actuales del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomiendan que las personas con un riesgo promedio comiencen a hacerse pruebas de detección del cáncer colorrectal a los 45 años. Esta recomendación se redujo a partir de los 50 años en 2021 debido al reciente aumento en la prevalencia de la enfermedad del cáncer colorrectal entre los adultos jóvenes.

Desempaquetando el nuevo estudio

Varias investigaciones han demostrado que la colonoscopia es muy eficaz en la detección y eliminación de pólipos precancerosos antes de que se conviertan en cáncer.

Es por eso que la cobertura mediática del nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine generó confusión y preocupación entre los expertos en atención médica y el público. Muchos de estos informes noticiosos interpretaron erróneamente que el estudio mostraba que las colonoscopias tienen un efecto pequeño sobre la incidencia del cáncer colorrectal y son ineficaces para reducir las muertes. Tales interpretaciones erróneas podrían tener graves consecuencias con respecto a los esfuerzos destinados a detectar y prevenir una forma de cáncer que afecta la salud y el bienestar de tantos.

En el estudio, un equipo de investigadores europeos realizó un ensayo clínico aleatorizado que examinó el riesgo de cáncer colorrectal y muerte en hombres y mujeres sanos de entre 55 y 64 años. Los participantes del estudio, que fueron reclutados de registros de población en Noruega, Suecia, Polonia y los Países Bajos, fueron invitados a someterse a una colonoscopia o no fueron invitados y recibieron la atención habitual.

Después de aproximadamente 10 años, el equipo de investigación reunió información sobre la incidencia y las muertes por cáncer de colon entre 28 mil 220 personas del grupo invitado y 56 mil 365 del grupo no invitado.

Descubrieron que aquellos en el grupo invitado tenían una disminución de apenas un 18 por ciento en el número de casos de cáncer colorrectal en relación con los del grupo no invitado. También encontraron que no hubo una reducción significativa en las muertes en el grupo invitado. Este resultado aparentemente decepcionante generó muchos de los titulares más engañosos en los medios.

Pero hay una advertencia crítica en todo esto que vale la pena explicar. Solo el 42 por ciento de los participantes que fueron invitados a recibir una colonoscopia lo hicieron. Este porcentaje osciló entre el 33 por ciento entre los de Polonia, donde se reclutó a la mayoría de los participantes, y el 60.7 por ciento entre los de Noruega.

Cuando los investigadores determinaron el beneficio entre aquellos que realmente se sometieron a una colonoscopia, encontraron que la incidencia de cáncer colorrectal disminuyó en un 31 por ciento y las muertes disminuyeron en un 50 por ciento, resultados mucho más cercanos a los esperados de otros estudios.

Otra deficiencia del estudio es el tiempo entre el reclutamiento y la selección de los participantes. Por lo general, el cáncer colorrectal se desarrolla lentamente y tarda 10 años o más en progresar de pólipos precancerosos a cáncer.

Por lo tanto, la ventana de 10 años utilizada en el estudio puede ser demasiado corta para medir el impacto total de la detección mediante colonoscopia. Los autores lo reconocen e indican que harán un análisis a los 15 años.

Estos y otros temas se han esbozado claramente en las respuestas al estudio de varios grupos médicos y de defensa compuestos por expertos con una larga experiencia en el cáncer colorrectal y su detección. Estos incluyen la Mesa Redonda Nacional sobre el Cáncer Colorrectal, la Alianza contra el Cáncer Colorrectal, la Sociedad Estadounidense del Cáncer y la Sociedad Estadounidense de Endoscopia Gastrointestinal, entre otros.

Todas las respuestas enfatizan que, a pesar del tono de gran parte de la cobertura de los medios, nada en el estudio cambia la reconocida confiabilidad o eficacia de la detección mediante colonoscopia. En el mejor de los casos, los hallazgos confirman que, para muchos, una simple invitación a la proyección no promueve necesariamente la participación en la misma.

La colonoscopia sigue siendo el ‘estándar de oro’ en el cáncer colorrectal

Durante una colonoscopia, se inserta un tubo largo y flexible en el recto y se mueve a través del colon para permitir la visualización directa, la identificación, la obtención de imágenes y la extracción de tejidos anormales, como pólipos precancerosos que podrían convertirse en cáncer colorrectal. Como tal, durante bastante tiempo, las colonoscopias se han considerado el “estándar de oro” para la detección y prevención del cáncer colorrectal, y todavía lo son.

Sin embargo, hay varias características del procedimiento que pueden disuadir a las personas de elegirlo. Es invasivo y existe el riesgo, aunque pequeño, de complicaciones. Además, para que el procedimiento sea efectivo, se debe limpiar el colon de cualquier materia fecal, lo que requiere un protocolo que a muchos les resulta desagradable e incómodo. Finalmente, puede ser costoso y crear barreras para quienes carecen de una cobertura de seguro adecuada.

Aunque no es tan sensible como una colonoscopia, existen varias alternativas no invasivas para la detección del cáncer colorrectal que actualmente están disponibles y recomendadas por el Grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos para personas con niveles de riesgo normales. Dichas alternativas incluyen pruebas de heces tales como pruebas de sangre oculta en heces con guayaco de alta sensibilidad, pruebas inmunoquímicas en heces y pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples.

Estos métodos varían en eficacia, y cada uno tiene ventajas y desventajas. La opción de elección se basa en la preferencia del paciente, determinada con el aporte del proveedor médico. Pero aquellos con mayor riesgo, como antecedentes familiares de cáncer de colon, ciertos síntomas como sangre en las heces o antecedentes de pólipos, se les recomienda que se hagan una colonoscopia.

Es importante destacar que las pruebas de detección no invasivas por sí solas no previenen la enfermedad. Más bien, plantean la posibilidad de que pueda existir un pólipo o tumor benigno y, por lo tanto, se debe realizar un seguimiento con una colonoscopia para confirmar la presencia y eliminar cualquier lesión anormal.

Nuevas direcciones para la detección del cáncer colorrectal

Más recientemente, los investigadores han logrado avances significativos en el desarrollo de biopsias líquidas, que implican la elaboración de perfiles de biomarcadores informativos en fluidos como la sangre. Este tipo de perfilado identifica señales para detectar y controlar numerosos tipos de cáncer, incluido el cáncer de colon.

Existe un entusiasmo particular en las comunidades científica y médica en torno a las biopsias líquidas que pueden ayudar en la detección temprana de varios tipos de cáncer. Este enfoque ofrece un gran potencial en la detección temprana del cáncer colorrectal, así como de muchos otros tipos de cáncer para los que actualmente no existen métodos de detección eficaces. Muchas compañías están desarrollando pruebas de detección temprana de cáncer múltiple y aún no están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Varios están actualmente disponibles con receta médica como pruebas desarrolladas en laboratorio.

Al igual que con todas las pruebas no invasivas, las biopsias líquidas deben ser objeto de un seguimiento adecuado para verificar, extirpar y/o tratar cualquier lesión identificada. Se está llevando a cabo una amplia investigación sobre biopsias líquidas, y los resultados sugieren que en los próximos años surgirá una nueva generación de modos de detección del cáncer altamente sensibles, fácilmente disponibles y fáciles de usar para el paciente.

Durante las últimas décadas, la detección ha contribuido significativamente a una marcada reducción en la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal. Dado el envejecimiento de la población, así como el reciente aumento del cáncer colorrectal entre los adultos jóvenes, es más importante que nunca detectar la enfermedad con sensibilidad y en sus etapas más tempranas.

La nota original la puedes encontrar dando clic aquí.

Por Franklin G. Berger: distinguido profesor emérito de Ciencias Biológicas en la Universidad de Carolina del Sur.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.