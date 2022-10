Cáncer: Casos en población joven van a la alza; puede ser una pandemia en el futuro, revela estudio

El cáncer es una enfermedad que afecta cada vez más a población joven, a personas menores de 50 años, así lo reveló el estudio Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications .

Cuando ocurre una situación así, los médicos lo diagnostica como un caso de cáncer de inicio temprano.

El análisis revisa los casos de cáncer de 44 países, donde la incidencia del cáncer de inicio temprano aumenta a gran velocidad en 14 tipos de esta enfermedad; destaca el colorrectal y otros del tracto digestivo.

El coautor, Shuji Ogino, profesor de Patología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, de Harvard, dijo que el incremento se debe a una mezcla de factores de riesgo que actúan en conjunto y por ello de debe prestar especial atención a esta dinámica.

Entre ellos destaca:

Obesidad.

Sedentarismo.

Diabetes.

Tabaquismo.

Contaminación ambiental.

Dietas occidentales ricas en carnes rojas y azúcares añadidos.

Malos hábitos para dormir.

“Y también hay muchos factores de riesgo desconocidos, como un contaminante o como los aditivos alimentarios”, afirma el especialista.

¿Por qué se vuelve tan frecuente la aparición de cáncer de colon?

El coautor del estudio considera que la dieta y los hábitos alimenticios de las personas, así la microbioma, bacterias que viven en el intestino, tienen un papel fundamental en el desarrollo de cáncer de colon o de otras secciones del tracto digestivo.

Esto, enlazado con la aparición de obesidad en personas cada vez más jóvenes, repercute en el desarrollo de cáncer.

Ogino descubrió que:

El aumento medio anual del cáncer colorrectal en adultos jóvenes fue del 2 por ciento en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Japón.

países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Japón. En Reino Unido es de 3 por ciento.

Corea y Ecuador tienen un incremento del 5 por ciento.

El especialista señaló que un aumento del 2 por ciento no es significativo ahora, pero en el futuro sí representará un gran cambio si se incrementa ese dos y el impactó real se verá en 10 o 20 años.

Además, se ha demostrado que 1 de cada 10 cánceres colorrectales en Estados Unidos, se diagnosticaron en personas de entre 20 y 50 años.

¿Qué tipo de cáncer se está detectando con más frecuencia en personas jóvenes?

Cáncer de mama.

Cáncer de endometrio.

Cáncer de vesícula biliar y sus conductos.

Cáncer de riñón.

Cáncer de páncreas.

Cáncer de tiroides.

Cáncer de estómago.

Cáncer de células plasmáticas, llamado mieloma.

El análisis de Ogino descubrió que entre más joven se es, más riesgo se tiene de desarrollar cáncer. Así, los nacidos en la década de 1980 tienen menor riesgo de presentar la enfermedad, que alguien de los 90′.