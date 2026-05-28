Operativo ‘Ultima Milla’: ¿Qué vialidades estarán cerradas en Guadalajara por el Mundial 2026?

Guadalajara se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el operativo “Última Milla”, un perímetro de seguridad de aproximadamente tres kilómetros durante los partidos y que implicará cierres viales en las inmediaciones del Estadio AKRON, así como en el Centro Histórico tapatío, donde se instalará el FIFA Fan Fest.

Entre las vialidades que tendrán afectaciones se encuentran Anillo Periférico, avenida Vallarta, avenida Las Torres, Circuito JVC, avenida del Bosque, avenida del Bajío, avenida Inglaterra y avenida Aviación, donde habrá cierres, filtros de acceso y restricciones vehiculares.

El operativo comenzará 24 horas antes de cada encuentro mundialista y contempla rutas peatonales específicas para facilitar el acceso de aficionados. Las autoridades recomendaron utilizar transporte público y evitar circular en automóvil por la zona del estadio.

La fase de montaje de infraestructura iniciará el próximo 28 de mayo y concluirá el 10 de junio. Durante este periodo se prevén interrupciones parciales en el Circuito JVC y reducción de carriles en distintos puntos. Posteriormente, durante la fase de partidos —programados para los días 11, 18, 23 y 26 de junio— las restricciones permanecerán activas desde un día antes de cada juego y hasta 24 horas después. El desmontaje de estructuras se realizará entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Además, desde el pasado 20 de mayo comenzaron cierres y restricciones en el Centro Histórico debido a la instalación del FIFA Fan Fest, que permanecerá durante 39 días en Plaza de Armas y Plaza de la Liberación. También se cerrará la calle Ramón Corona, entre Hidalgo y Juárez, mientras continúan los trabajos de colocación de infraestructura y vallas perimetrales.

En materia de seguridad, el Gobierno de Jalisco desplegará un contingente de más de 18 mil elementos estatales, federales y privados para resguardar a selecciones, turistas y aficionados que asistirán a los cuatro partidos programados en Guadalajara.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que el operativo incluirá tecnología especializada como robots humanoides y perros entrenados para detectar posibles amenazas explosivas, además de radares y pistolas antidrones.

También participarán alrededor de 500 unidades, entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, así como cuatro helicópteros. La policía estatal desplegará tres patrullas Cybertruck que funcionarán como centros de comando móviles con capacidad de transmisión de datos, comunicación y monitoreo de cámaras urbanas.

Hernández detalló que el Escuadrón de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos recibió capacitación de la Policía Nacional de España, mientras que corporaciones municipales y estatales fueron entrenadas por autoridades de Colombia, Francia, Argentina y el FBI en manejo de explosivos, control de multitudes y operaciones de alto impacto.

El operativo estará integrado por unos 10 mil elementos entre policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, Protección Civil, bomberos y servicios médicos. A ellos se sumarán cerca de ocho mil elementos de seguridad privada que vigilarán el perímetro del estadio, hoteles, campamentos base y zonas turísticas.

Asimismo, el comisario de Zapopan, Candelario Hernández, informó que se instalará un juzgado itinerante y un Ministerio Público en las inmediaciones del estadio para atender de manera inmediata posibles casos de vandalismo o conductas delictivas durante el torneo.

Guadalajara albergará cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, incluido el encuentro entre México y Corea.