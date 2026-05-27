¡Le echa la sal al Mundial 2026! Salt Bae, chef de la polémica con la FIFA, abre restaurante en CDMX

El restaurante de Salt Bae es conocido por ofrecer cortes de carne premium con procesos de añejamiento de al menos 20 días. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

La manera de servir cortes de carne cambió cuando el chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, apareció frente a las cámaras con lentes oscuros, su característica camisa blanca, movimientos precisos y una peculiar forma de dejar caer la sal sobre la carne.

Un espectáculo que ha cautivado desde políticos como Nicolás Maduro hasta figuras del deporte como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y que ahora podrán experimentar los ‘chilangos’ con la llegada del restaurante Nusr-Et a la Ciudad de México.

La apertura del steakhouse ocurre a solo dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, torneo con el que Salt Bae mantiene una larga historia y que este año tendrá a la Ciudad de México como una de sus sedes.

El chef anunció que las reservaciones para el restaurante ya están disponibles. (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es la historia del restaurante de Salt Bae?

Aunque ahora pensar en Salt Bae es sinónimo de lujo y éxito, la vida de Nusret Gökçe no siempre fue sencilla. Cuando era niño, no contaba con los recursos económicos suficientes para llevar una vida cómoda e incluso solo asistió a la escuela hasta los cinco años.

Para ayudar a su familia, Gökçe comenzó a trabajar en una carnicería cuando tenía 14 años, donde laboraba más de 13 horas diarias, según comentó en una entrevista con NBC.

“Siempre tuve muchas ganas de abrir un restaurante”, añadió. Por ello, durante años ahorró tanto dinero como pudo, hasta que a los 27 años logró abrir su primer negocio en Estambul.

Sin embargo, fueron los viajes que realizó a Argentina y Estados Unidos los que cambiaron todo, ya que en ellos aprendió más sobre cortes de carne y su preparación, explica Onur Erem, del servicio turco de BBC.

Al regresar, lleno de nuevas ideas, consiguió financiamiento de Ferit Şahenk, uno de los hombres más ricos de Turquía, y abrió la primera sucursal de Nusr-Et Steakhouse en 2012, restaurante que rápidamente ganó popularidad.

En conversación con NBC, el chef explicó que decidió incluir un guion en el nombre Nusr-Et debido a que “et” significa carne en turco.

¿Por qué Salt Bae se volvió famoso por su forma de poner sal?

En 2014, Salt Bae ya tenía dos sucursales de su restaurante, pues abrió una más en Dubái; sin embargo, su popularidad mundial llegó tres años después gracias a un video viral.

En el clip aparecía Nusret Gökçe usando sus clásicos lentes oscuros y camisa blanca mientras realizaba su ya conocido ritual de la sal, luego de cortar la carne.

“Es una persona con mucho carisma, muy teatral y eso fue aprovechado”, explicó Onur Erem para BBC. Aunque Nusret asegura que nunca intentó llamar la atención con su peculiar manera de poner sal sobre los cortes premium.

“No lo hice para llamar la atención, es mi toque final, como si estuviera bendiciendo la carne”, dijo en declaraciones retomadas por BBC News.

Tras el video viral llegaron más sucursales de Nusr-Et alrededor del mundo y numerosas celebridades comenzaron a visitar el restaurante para disfrutar tanto de la comida como del espectáculo de Salt Bae.

Leonardo DiCaprio, Pedro Pascal, Tommy Hilfiger, Cristiano Ronaldo y David Beckham son algunos de los famosos que han visitado el steakhouse.

¿Qué pasó con Salt Bae en el Mundial de Qatar 2022?

Uno de los clientes más conocidos de Nusr-Et llegó a ser Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien incluso elogió públicamente al chef turco: “El señor Nusret, el número uno, el mejor de los mejores, una velada inolvidable en Dubái”, comentó en un video compartido en redes sociales.

Fue así que durante el Mundial de Qatar 2022, Salt Bae acudió como invitado especial con acceso VIP. Todo parecía marchar bien hasta que, tras la final entre Argentina y Francia, el chef ingresó a la cancha del estadio Lusail para festejar el triunfo de la ‘Albiceleste’.

La situación generó polémica luego de que intentó llamar la atención de Lionel Messi e incluso cargó y besó la Copa del Mundo. La FIFA señala que solo los jefes de Estado y los campeones pueden tocar el trofeo original, por lo que el organismo abrió una indagatoria.

“Tras una investigación, la FIFA ha establecido que algunas personas ingresaron ilegalmente a la cancha después de la ceremonia de clausura en el estadio de Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas que correspondan”, informó la organización.

Aunque nunca se dieron a conocer sanciones específicas, tiempo después el chef aceptó que fue un error y aseguró que actuó impulsado por la emoción del momento: “Fue una combinación de mi amor por Argentina y mi exaltación. Me encanta Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarles”, comentó en entrevista con The Times.

Además, aseguró que nunca buscó protagonismo y prometió no repetir la experiencia: “Nunca jamás volvería a pisar la cancha de un Mundial”.

¿Cuándo abre el restaurante Nusr-Et en la Ciudad de México?

A cuatro años de la polémica y a dos semanas del inicio del Mundial 2026, Salt Bae anunció la apertura de una nueva sucursal en la capital mexicana.

Nusr-Et Steakhouse Ciudad de México abrirá este viernes 29 de mayo sobre Paseo de la Reforma: “Venimos con emoción y respeto”, afirmó el chef, quien además explicó que las reservaciones ya están disponibles mediante OpenTable.

Para apartar una mesa, únicamente se debe ingresar al sitio web del restaurante, seleccionar fecha, horario y número de personas.

Hasta ahora no se han revelado los precios oficiales del menú en México; sin embargo, es posible que se tengan costos similares a los de otras sucursales.

El platillo más famoso del restaurante es el Golden Tomahawk, un corte wagyu cubierto con láminas de oro de 24 quilates comestibles, cuyo precio es de 950 dólares, es decir, alrededor de 16 mil 500 pesos mexicanos, de acuerdo con la carta de Nusr-Et de Miami.

La ubicación del restaurante Nusr-Et en Ciudad de México es Avenida Paseo de la Reforma 439, alcaldía Cuauhtémoc.