‘Checo’ y Bottas, ‘made in EU’: ¿Quién es el dueño de Tommy Hilfiger, patrocinador de Cadillac F1?

Tommy Hilfiger es socio de Cadillac para la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 team/Shutterstock)

‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas son pilotos de Cadillac, equipo que debuta en la Fórmula 1 para el siguiente año, y ellos van a portar prendas de Tommy Hilfiger, una de las marcas de moda más reconocidas.

El equipo estadounidense, dirigido por Graeme Lowdon, cerró un contrato de patrocinio con la firma de moda previo al anuncio de los nuevos pilotos para la temporada 2026 de la F1.

Además, la merch oficial de ‘Checo’ Pérez y de la escudería Cadillac también está a cargo de Tommy Hilfiger, pero la marca ya no pertenece a su fundador, pues fue adquirida por el grupo PVH Corp.

“La colaboración incluye una colección global de ropa para fans que llegará en febrero de 2026, justo a tiempo para la temporada de primavera. Chaquetas, polos, camisetas gráficas, sudaderas con capucha y jerseys”, informó la revista Marie Claire.

'Checo' Pérez y Valtteri Bottas fueron confirmados como pilotos de Cadillac en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team).

¿Cuál es la historia de Tommy Hilfiger, socio de Cadillac en la F1?

Tommy Hilfiger, cuyo nombre completo es Thomas Jacob Hilfiger, nació el 24 de marzo de 1951 en Elmira, Nueva York.

Desde joven, mostró un interés notable por el mundo de la moda y comenzó su carrera como vendedor en 1969, luego de invertir poco más de 100 euros para comprar jeans y regresar a su localidad para venderlos, así fundó su tienda People’s Place, de acuerdo con la revista Hola.

“Diseñar me hizo más feliz que cualquier cosa que haya hecho. Supe por esos primeros trabajos que diseñar sería mi vida”, mencionó en su biografía publicada en el sitio web de la marca estadounidense de moda.

Hilfiger comenzó una relación amorosa con Susie Carona, una de sus empleadas, pero en este momento su negocio cerró por una crisis financiera en 1977 y poco después encontró empleo en la marca Jordache.

Sin embargo, no se rindió y lanzó su propia marca gracias a un empresario llamado Murjani, así captó la atención con una “atrevida” campaña publicitaria: “Los cuatro mejores diseñadores de ropa de hombre son Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y Tommy Hilfiger”, apareció en un cartel en Times Square.

El éxito del diseñador de modas estadounidense llegó en la década de los 90 y creció hasta que en 2004 contaba con más de 5 mil empleados y con ingresos superiores a 1,800 millones de euros anuales.

Tommy Hilfiger es el fundador de la marca de moda homónima, de la cual actualmente es el diseñador. (Foto: Shutterstock)

A pesar de su éxito, la vida de Tommy Hilfiger no ha estado exenta de controversias. Uno de los rumores más notorios fue el que sugería que había declarado que su ropa era solo para personas de clase alta y blanca. Este rumor fue desmentido cuando apareció en el programa de Oprah Winfrey, donde aclaró que nunca había hecho tales comentarios.

En el ámbito personal, Hilfiger se divorció de Susie Carona tras 20 años de matrimonio, con quien tuvo 4 hijos, posteriormente se casó con Dee Ocleppo y tuvo un hijo más.

¿Quién es PHV Gruop, empresa que compró a Tommy Hilfiger por millones de dólares?

En 2010, la alianza Phillips-Van Heusen adquirió la marca por $3,000 millones de dólares para PVH Corp (que también tiene a Calvin Klein), pero Tommy Hilfiger se quedó como diseñador principal de la firma, que utiliza sus distintivos colores rojo, blanco y azul, que “reflejan la herencia americana”, dijo el experto en vestimenta.

Además, integra las producciones y diseños de las firmas Van Heusen, IZOD y Arrow.

Esta compañía estadounidense se fundó en 1881 en Philadelphia por Moses Phillips y su hijo, quienes comenzaron con la venta de camisas cosidas a mano para los mineros de la región, según su sitio web oficial.

Luego se reunieron en la década de 1910 con John Manning Van Heusen, un migrante procedente de Europa, con quien comenzaron la alianza y continuaron con el desarrollo de patentes de modelos de utilidad para la creación de ropa.

Tommy Hilfiger es una marca de moda de origen estadounidense. (Foto: Shutterstock)

¿Qué colaboraciones tuvo Tommy Hilfiger con artistas y deportistas?

Tommy Hilfiger no solo viste a los pilotos de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, también patrocinó a diferentes artistas y deportistas.

En 2015, el embajador de la marca fue Rafael Nadal, uno de los tenistas más destacados a nivel internacional, además tuvo al cantante David Bowie, quien murió en 2016, como la cara de una de sus campañas publicitarias.

El resto de famosos que trabajaron con la firma son los siguientes: