Graeme Lowdon, director de Cadillac, explica por qué firmó a Bottas y a ‘Checo’: ‘Lo han visto todo’

Graeme Lowdon confía en la experiencia de Bottas y de Pérez para iniciar el proyecto de Cadillac (Foto: Shutterstock).

Graeme Lowdon, director del nuevo equipo de F1 Cadillac, reveló las razones por las que se decidió por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como los dos pilotos con los que el equipo dará banderazo en la temporada 2026 de Fórmula 1.

“Firmar con dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una señal audaz de nuestras intenciones”, dijo Lowdon en un comunicado de prensa donde anuncian la incorporación de los dos pilotos para su temporada debut.

Lowdon tampoco es un improvisado en la Fórmula 1, pues el empresario antes fue director ejecutivo (CEO) de los equipos Virgin y Marussia. A sus 60 años, cuenta con gran bagaje y experiencia en el automovilismo.

El nuevo compañero de Sergio Pérez será Valtteri Bottas. (Foto: Cadillac F1 Team)

“Han visto de todo y saben lo que se necesita para tener éxito en la Fórmula 1. Pero, más importante aún, entienden lo que significa ayudar a construir un equipo", agregó.

De este modo, Lowdon confía en ambos en cuento a “su liderazgo, retroalimentación, instintos curtidos en la pista y, por supuesto, su velocidad”, en el nuevo equipo que se incorpora al paddock de la máxima categoría del automovilismo.

Bottas (ganador de 10 GP) y Pérez (ganador de 6) suman en conjunto más de de 500 participaciones combinadas en la Fórmula 1 con más de 100 podios y fueron anunciados como “pilotos estrella” por parte de Cadillac.

La nueva escudería de la F1 se construyó “desde cero” y con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM) y contará con tres sedes principales: Fishers (Indiana, EU), Charlotte (Carolina del Norte, EU) y Silverstone (Reino Unido) en la búsqueda de combinar la ingeniería estadounidense con la experiencia europea.

Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso tras un 2025 fuera de la F1 (Foto: Cuartoscuro)

“Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y motivación. No son solo pilotos exitosos, también son constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac de Fórmula 1″, dijo Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports.

Así reaccionan Checo Pérez y Bottas a su llegada

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y determinación detrás de este proyecto”, dijo ‘Checo’ Pérez ante su llegada a la escudería. “Es un honor ser parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse junto, de modo que, con el tiempo, peleemos al frente”.

El mexicano ‘Checo’ Pérez reconoce que el nombre Cadillac es “legendario en el automovilismo estadounidense”, por lo que “llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad” en donde será protagonista.

“Me enorgullece ser parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio. Estoy muy contento de formar parte de un plantel tan dinámico, y juntos creo que podemos convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente, y queremos hacer sentir orgullosos a todos”, sentenció.

Sergio 'Checo' Pérez se integra al primer equipo que Cadillac tendrá en la Fórmula 1. (Shutterstock / Cadillac F1 Team / General Motors)

Bottas coincidió en la ‘magia’ desde las primeras conversaciones para unirse; lo describe como “algo ambicioso pero también sólido”, un proyecto a largo plazo en el que formará parte desde su construcción desde cero.

“He tenido el honor de trabajar con algunos de los mejores equipos del mundo, y ya puedo ver el mismo profesionalismo y hambre aquí. Esta es una marca icónica con un gran legado en el automovilismo estadounidense, y ser parte de la historia mientras entra al escenario mundial de F1 es algo increíblemente especial para mí“, agregó.