‘Lo que hice cada vez toma más valor’: Checo Pérez reflexiona las dificultades que enfrentó en Red Bull

La carrera de ‘Checo’ Pérez en Fórmula 1 está en ‘bandera roja’, pero es muy probable que se reanude… siempre y cuando haya un proyecto que “lo llene”, pues su paso por Red Bull, sobre todo en los últimos dos años, resultó ‘tortuoso’.

Sin embargo, el piloto mexicano considera que su trabajo como ‘ministro de defensa mexicano’ cada vez es más valorado gracias a la desastrosa temporada del equipo austriaco, donde incluso despidieron a Christian Horner de Red Bull tras 20 años de servicio.

Checo Pérez considera que lo valoran más como piloto

En una reciente entrevista, Checo menciona que ahora que ya no está dentro de Red Bull, donde criticaron severamente el desempeño del piloto mexicano, es cuando empiezan a valorar el trabajo como segundo piloto de la escudería de Milton Keynes.

“Me siento tranquilo de que se vio que bueno, al final lo que hice estos 4 años cada vez toma más valor y es algo que también me llena de orgullo, porque no solo dentro de la pista, sino yo siempre lo dije, y quizá mucha gente no le dio mucha importancia, pero estar en Red Bull en las condiciones en las que yo estaba; no solamente era manejar el carro, era todo lo que hay alrededor”, explica en una entrevista a La Afición.

Actualmente, el piloto Sergio Pérez estaría en negociaciones con otros equipos; Cadillac F1 es el que más suena para ser la casa de Checo, e incluso personajes como Max Verstappen le echó porras a su excompañero.