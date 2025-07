GP de Silverstone es clave para ‘Checo’ Pérez: ¿Con qué escuderías negocia su regreso a F1?

Sergio ‘Checo’ Pérez, expiloto de Red Bull, podría cerrar su regreso a la Fórmula 1 durante el próximo GP de Gran Bretaña, reportó el periodista Diego Mejía de Fox Sports.

Recientemente, el excompañero de ‘Checo’, Max Verstappen, aseguró que le gustaría verlo de vuelta para la próxima temporada en el paddock y este fin de semana podría ser crucial para ello, o cuando menos para estrechar los acercamientos.

“Tengo una gran relación con Checo. Siempre hemos sido, creo, grandes compañeros de equipo. Le tengo mucho respeto. Él me tiene mucho respeto a mí. Eso es todo de mi parte”, dijo Max recientemente a la prensa.

Max Verstappen y Checo Pérez fueron compañeros por cuatro años en Red Bull. (Mexsport)

De hecho, también hay cosas que suenan al rededor del actual tetracampeón de la F1, pues hay rumores que colocan a Verstappen con Mercedes la próxima temporada, por lo que las cosas comienzan a moverse mientras llegamos a mitad de la temporada.

¿A qué escudería podría regresar Sergio ‘Checo’ Pérez?

De acuerdo con Diego Mejía, este Gran Premio de Gran Bretaña es esencial, ya que hay tres escuderías que tienen sus oficinas muy cerca de Silverstone, circuito donde anticipa que el mexicano se presentará como espectador.

Sin embargo, hace hincapié en que Cadillac, que tiene su oficina “prácticamente en la entrada de la puerta principal” del circuito británico, es el principal candidato para hacerse con los servicios del mexicano.

“Estos días serán cruciales y habrá reuniones muy importantes durante este fin de semana, durante los próximos días”, apunta.

El periodista también deja un buen contexto de lo que estará en la mente de Pérez: “Será importante para ‘Checo’ entender qué le ofrecen, dónde están, hacia dónde van y tener una idea muy realista cuando debute en el GP de Australia el próximo verano”, primera pista en el calendario 2026 de la F1.

Sin embargo, Cadillac no es la única opción que hay en el panorama de Sergio ‘Checo’ Pérez. Y es que, además de apuntar que están cerca las oficinas de Aston Martin y Force India Formula One Team (exequipo de Pérez), revela que las conversaciones con la escudería británica no serán las únicas.

“Días, horas, importantes para el regreso de Checo Pérez. Pero no son las únicas conversaciones que ocurrirán durante este fin de semana”, sentencia, dejando en claro que Cadillac no es la única opción que tiene el piloto mexicano.

Pero el sitio a donde no regresaría Pérez es a Red Bull. En una entrevista con el podcast Desde el paddock Pérez dijo que sabe ‘de buena fuente’ que “en el fondo están muy arrepentidos” por dejarlo ir.

“Se tomaron decisiones porque ya hubo demasiada presión que ellos mismos generaron, pero yo sé que muy en el fondo están muy arrepentidos y lo sé de muy buena fuente, pero al final te toca seguir”, dijo el hijo de Antonio Pérez Garibay en la conversación.

Sobre la posibilidad de regresar a la escudería austriaca, aseguró que únicamente lo haría “en un multiverso”, dejando en claro que ya no está interesado en correr para Chris Horner.