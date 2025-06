‘Fueron 4 años, pero les cobré por 6’: ‘Checo’ Pérez ‘trollea’ a Red Bull

‘Checo’ Pérez, el ‘trolleador’ de Red Bull Racing: El expiloto de la Fórmula 1 contó detalles de su salida de la escudería austriaca y acerca del tiempo que permaneció con ellos.

Pérez aseguró que aunque estuvo 4 años en el equipo, cuando se despidió le cobró como si estuviera por 6 años.

El piloto mexicano entró a la escudería Red Bull en 2021 y salió al finalizar la temporada 2024, momento en que se anunció a Liam Lawson como su reemplazo.

'Checo' Pérez salió de Red Bull en 2024. (Foto: Especial)

Sin embargo, Sergio ‘Checo’ Pérez lanzó una indirecta a su antiguo equipo al afirmar que trabajó con ellos durante seis años, cuando en realidad solo fueron cuatro. El piloto mexicano hizo esta broma porque, tras su salida de la Fórmula 1, le cobró a Red Bull como si hubiera estado más tiempo en la escudería.

“Me quedé ahí por 6 años”, declaró el originario de Jalisco en una entrevista para el pódcast Desde el paddock, “¿pero estuviste 4, no?“, cuestionó el expiloto mexicano y podcaster Memo Rojas, ”Bueno, pero les cobré por 6″, respondió ‘Checo’.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez de su salida de Red Bull?

El piloto Sergio Pérez se despidió de Red Bull Racing en 2024 luego de una temporada con 152 puntos que lo colocó en la octava posición.

En diferentes carreras, tanto el mexicano como su compañero Max Verstappen reportaron fallas en el vehículo, algo que se señaló como un factor en el desempeño del piloto ‘Mexa’: “Cuando me llegaba una variante del clima, como lluvia, frío o mucho calor, era muy complicado en el RB20″, explicó Pérez.

No obstante, detalló que la presión mediática que tenía por los comentarios acerca de su desempeño, era el único tema que se habló en la prensa acerca de la escudería Red Bull:

“El equipo pudo protegerme y decir que tenían piloto por los próximos dos años, pero no fue así, entonces antes de mi salida ya hablaban de mi futuro ni de otras cosas (...) Carrera a carrera no hablaron de otra cosa, teníamos mucha presión y para mis ingenieros también, eso nos costó mucho y fue fundamental para lo que pasó”.

Finalmente, consideró que no le deben una disculpa, pero sabe que están arrepentidos”: No me la debe, al final el deporte es así, se tomaron decisiones porque ya hubo demasiada presión que ellos mismos generaron, pero yo sé que muy en el fondo están muy arrepentidos y lo sé de muy buena fuente, pero al final te toca seguir“.

'Checo' Pérez explicó cómo fue su llegada a Red Bull Racing. (Foto: Instagram @schecoperez) (Instagram Sergio Pérez @schecoperez)

¿Cómo fue la llegada de ‘Checo’ Pérez a Red Bull en 2021?

‘Checo’ Pérez conoció a Christian Horner antes de ser fichado para Red Bull Racing en 2021 y en ese momento el mexicano le pidió que lo contratara.

“Fue increíble mi llegada, cuando hablo con Christian Horner por primera vez me dijo que ellos corren con dos coches porque así lo dicta el reglamento, pero si por ellos fuera solo corren con Max Verstappen (...) Bueno, le pido que me contrate porque ya podemos correr bien con los dos autos”, explicó en su entrevista para Desde el paddock.

Sin embargo, en su llegada, explicó que lo pusieron a competir contra el piloto Max Verstappen, con un equipo de ingenieros sin experiencia en el auto.

“Yo llego al equipo y me pone a competir con uno de los mejores pilotos de la historia, pero mis ingenieros entraron con 0 experiencias, yo no me quejé de ellos, trabajamos bien (...) a las pocas carreras gano por primera vez, en algunas ocasiones clasifiqué por delante de Max y dije aquí tengo futuro”.