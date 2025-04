‘Checo’ Pérez confirma conversaciones para volver a F1: ‘Lo haré si el equipo cree en mí y me valora’

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez confirmó este 1 de abril que está en conversaciones para un posible regreso a la Fórmula 1, pero solo lo hará bajo sus condiciones, con un equipo que lo valore: “Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto. En la F1, la gente tiene poca memoria”.

En diciembre de 2024, el tapatío se quedó sin asiento pese a tener un contrato por dos años más: ‘Checo’ renovó con Red Bull en junio, pero tras un inicio de temporada con varios podios vino una terrible racha que terminó con su salida de la escudería austriaca, luego de cuatro años y de ser clave para que lograran los campeonatos de constructores de 2022 y 2023.

“Todo sucedió muy tarde en la temporada”, dijo Pérez en entrevista con la F1, “realmente no me lo esperaba. Solo se aclaró cuando estuvimos en Qatar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido”.

'Checo' Pérez regaló tequila a los trabajadores de Red Bull en diciembre, ese mismo día se fue del equipo. (Foto: @redbullracing / Netflix).

Pérez constantemente repitió que el monoplaza de Red Bull era muy complejo y tenía problemas. Su reemplazo Liam Lawson no tuvo mejor suerte: tras un atropellado inicio de temporada en la F1 2025 también fue descartado por el equipo tras solo dos carreras… una situación que dejó muy bien parado a ‘Checo’, quien había sido constantemente criticado por su rendimiento.

‘Checo’ Pérez habla de un posible regreso a la F1

Los 14 años de experiencia en la F1, donde acumuló 39 podios, seis victorias y un sentido de compañerismo que le dio fama de ser ‘Ministro de defensa’, hacen a ‘Checo’ un piloto atractivo y él lo sabe.

Desde su casa en México, ‘Checo’ conversó con el sitio de la F1 por videollamada, comentó que se siente “en una posición privilegiada” en su carrera y ha aprovechado todas sus oportunidades.

“Si encuentro un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo”, explicó.

'Checo' Pérez vivió constantes críticas en la temporada 2024. (Foto: EFE).

‘Checo’ se fue de Red Bull en diciembre y se ha dado seis meses para evaluar todas sus opciones y decidir el rumbo de su carrera.

“Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses, mencionó ‘Checo’.

Además, destacó que primero quiere ver todas las ofertas: ”Estamos hablando con varias personas. Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión. Lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar.

Para regresar, ‘Checo’ afirma que necesita sentirse completamente comprometido: “necesito motivación”.

Además de su paso por Red Bull, también tiene en su historia a equipos como Sauber, McLaren y Force India/Racing Point, Cadillac, nueva escudería de la parrilla en 2026, también tiene los ojos puestos en él.

Los rumores sobre la posible llegada de 'Checo' Pérez a F1 son cada vez más frecuente, y la posibilidad 'aumenta'. (Foto: Especial El Financiero)

‘Checo’ habla de las dificultades en Red Bull

‘Checo’ también se mostró agradecido con quienes han valorado su trayectoria, en la temporada 2024 parte de la presión que tenía encima eran las constantes críticas mediáticas de la prensa británica (quienes incluso se disculparon tras ver el desempeño de Lawson) y de su propio entorno.

“En un par de carreras se olvidan de lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil de la F1, y en general lo he hecho muy bien”, comentó, “Sobre todo el año pasado, no pude demostrar lo que puedo hacer como piloto. Ahora, de repente, la gente se da cuenta de lo difícil que es conducir el coche”.

Además, recordó que hay otros pilotos que han sufrido problemas en la escudería: “Cuando me uní a Red Bull, había grandes pilotos que habían tenido dificultades: Alex (Albon), Pierre (Gasly), son pilotos fantásticos y tuvieron dificultades... Pasé tanto tiempo en Red Bull que todos olvidaron lo difícil que es conducir el coche, así que fue complicado”.

Además, recordó que ahora incluso Adrian Newey, exjefe de diseño y genio de la aerodinámica que se fue de Red Bull, también ha comentado los problemas del coche.

Adrian Newey es el personaje clave detrás del éxito de Red Bull en temporadas pasadas y se fue del equipo. (Foto: Shutterstock).

‘Checo’ Pérez reacciona a fichaje de Tsunoda en su asiento de Red Bull

Tras la salida de Liam Lawson, criticada por las dinámicas internas de Red Bull que no le dieron más que dos fechas de la temporada para adaptase, Yuki Tsunoda ascendió a ese asiento que fue de ‘Checo’.

Pese a su conflictiva salida, Pérez deseó lo mejor para Red Bull: “Woody, que es un gran amigo mío, está diseñando a Yuki ahora, así que espero que les vaya bien. Yuki tiene el talento, la velocidad y, sobre todo, la mentalidad para afrontarlo. Creo que tiene la mentalidad y la actitud adecuadas para afrontarlo. Espero que triunfen“.