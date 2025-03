¿Quién es el papá de Liam Lawson, que vendió su casa para que llegara a la F1?

Liam Lawson, de Red Bull, consolidó su carrera en la F1 en el 2024 como piloto de RB, en ese momento se cumplió una meta por la que su papá Jared Lawson tuvo que vender su casa y poder costear lo requerido para ser un automovilista profesional, pero, ¿quién es el padre del neozelandés?

‘Slowson’ era compañero de Yuki Tsunoda, pero tras la salida de ‘Checo’ Pérez de Red Bull, Lawson tomó su lugar.

Sin embargo, inició la temporada 2025 de la Fórmula 1 con dos carreras complicadas, primero abandonó el GP de Australia por un choque contra el muro en la vuelta 47 y en el Gran Premio de China quedó fuera de la zona de puntos.

Liam Lawson debutó con Red Bull en la temporada 2025 de la F1. (Foto: Especial / EFE).

¿Quién es Jared Lawson, papá de Liam Lawson?

Jared Lawson lleva una vida privada, a diferencia de su hijo Liam Lawson, piloto de la Fórmula 1, pero se conocen detalles sobre él gracias a las declaraciones de ‘Slowson’.

Por ejemplo, que lo regañó cuando hizo una seña obscena al piloto ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de México o que vendió su casa para costear lo necesario para que el neozelandés pudiera continuar con su carrera en el automovilismo.

“Mis padres y toda mi familia dieron mucho, especialmente en los primeros años con los karts, ellos vendieron su casa para que yo pudiera seguir corriendo, eso es un sacrificio enorme porque lo dieron todo para que yo pudiera correr, incluso los karts, porque son muy caros”, reveló para el pódcast Talking Bull, de Red Bull Racing.

El piloto Liam Lawson no terminó la universidad, pero nunca existió un regaño de su papá, sino todo lo contrario, lo apoyaron con dinero y con motivación.

“No terminé el instituto ni nada de eso, sinceramente, estaba emocionado por poder perseguir mi sueño y siempre hay partes difíciles en ello, pero nunca hubo una pregunta de si era demasiado difícil y quería volver a casa (...) Siendo de Nueva Zelanda, intentar conseguir dinero para competir en el extranjero es muy, muy difícil, así que, entre un grupo de gente increíble que ha estado detrás de mí, patrocinadores e inversores y mi familia, lo logramos”, contó.

Respecto a la vida privada del papá de Liam Lawson, se sabe que está casado con Kristy Lawson y que tiene 3 hijas, además del piloto de la Fórmula 1 y son Leah, Holly y Jessica.

El perfil de Linkedin de Jared Lawson indica que actualmente es gerente general de la compañía Mainstream Global, dedicada a servicios de logística empresarial.

Jared Lawson vendió su casa para pagar lo que requería Lawson para ser piloto profesional. (Foto Instagram @liamlawson30)

Papá de Liam Lawson regaña al piloto por ofender a ‘Checo’ Pérez

El papá de Liam Lawson regañó al piloto de Fórmula 1 tras el GP de México por enseñar el dedo de en medio a Sergio ‘Checo’ Pérez.

Jared le recordó que era la segunda ocasión que hacía eso en su trayectoria como automovilista profesional y que no lo repitiera.

“Me llamó tras la carrera y me dijo ‘Liam, es la segunda vez que haces eso, me recordó cuando tenía como 12 años y se lo hice a alguien en Nueva Zelanda cuando corría, no es algo que me verás hacer de nuevo, estoy seguro, Mi papá me regañó, sí, como lo ha hecho muchas veces a lo largo de los años”, contó para la F1.

Jared Lawson y su esposa Kristy Lawson, padres del piloto Liam Lawson. (Foto: Instagram @jared.lawson.754)

Liam Lawson agradeció a su papá por la educación que le dio, no solo como persona, también como un piloto profesional.

“Tengo mucha suerte de tener a alguien como mi papá, quien ha jugado un papel fundamental, obviamente, en mi crianza como hombre, pero también como piloto, me mantiene con los pies en la tierra, diría yo, y eso es algo que ha hecho desde que era niño”.