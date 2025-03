Lawson reacciona a su pesadilla en la F1: ‘No soy estúpido’… Y ¿Red Bull ‘coquetea’ con Colapinto?

Franco Colapinto, piloto de reserva de Alpine, está “aburrido”, lo ha dicho una y otra vez en el inicio de la temporada de F1 cada vez que logran sacarle algunas palabras. “No puedo hablar, no me dejan hablar”, dijo al periodista Juan Fossaroli en el fin de semana del Gran Premio de China; “bueno, disfruta el Gran Premio, Franco”, le respondió. “No, disfruten ustedes, yo estoy aburrido”, agregó.

Aun desde las sombras, el carismático argentino, que por ahora se dedica a saludar fans y a sus tareas como reserva, es protagonista de los rumores del paddock por el supuesto interés de Red Bull de ‘robárselo’, ¿y qué tan viable es?

El Gran Premio de China 2025, segunda fecha de la Fórmula 1, trajo el 1-2 para McLaren, con Oscar Piastri en la cima del podio, seguido por Lando Norris y George Russell (Mercedes); sin embargo, el fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái fue otro desastre para Liam Lawson, reemplazo de ‘Checo’ Pérez en Red Bull.

El piloto neozelandés ha tenido un terrible debut como compañero del tetracampeón Max Verstappen: en el Gran Premio de Australia fue eliminado en la Q1 y largó desde el fondo de la parrilla de salida, solo para abandonar.

Liam Lawson no ha logrado sumar puntos en las primeras carreras de la temporada. (Foto: EFE/EPA/WU HAO). (WU HAO/EFE)

Además, en la clasificación de la sprint en Shanghái, Lawson se fue otra vez a la grava y terminó en la P14 la carrera corta; el domingo no le fue mejor: inició desde el pitlane, cruzó la meta en la P15 y subió hasta la P12 solo porque descalificaron a Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Pierre Gasly.

Así que, con cero puntos sumados, las presiones ya están encima del roockie de 23 años que le ‘pintó’ el dedo a ‘Checo’ Pérez en el GP de México 2024.

“Esta semana hay una reunión en Milton Keynes para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha” dijo Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, a Sky Alemania después del GP de China, “se trata de anotar tantos puntos como sea posible… Estamos preocupados, pero no es que estemos tirando la toalla”.

Liam Lawson, nuevo piloto de Red Bull, abandonó el GP de Australia por chocar contra el muro. (Foto: EFE)

¿Qué pasará con Franco Colapinto en la F1 2025?

Fuentes han dicho a Motorsport que los problemas Liam Lawson en Red Bull no pasan desapercibidos y si antes se analizaba un cambio de pilotos en el Gran Premio de Miami, ahora podría suceder para el siguiente fin de semana en el circuito de Susuka en Japón.

Según la información de dicho sitio especializado, la escudería austriaca planea movimientos drásticos. En un inicio se habló de un intercambio de pilotos: el japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) ocuparía el asiento con Liam Lawson en Red Bull y éste regresaría a ese lugar.

Pero en otros comentarios, fuentes agregaron a Motorsport que el plan podría ser: Yuki Tsunoda a Red Bull y Colapinto en su asiento en Racing Bulls.

El argentino impresionó como titular en la temporada 2024, en reemplazo de Logan Sargeant en Williams, pero tardó en encontrar asiento para 2025, ya que dicha escudería ya tenía comprometidos a Alex Albon y a Carlos Sainz.

Franco Colapinto llegó a la F1 con Williams, como reemplazo. (Foto: EFE) (JOHN MABANGLO/EFE)

Alpine puso atención en Franco cuando ya habían firmado a Jack Doohan, así que le dieron un contrato en enero: “VAMOS FRANCO. Se une a nosotros con un contrato multianual. Franco será nuestro piloto reserva para 2025″, escribieron en X.

Esto ha hecho que la presión crezca para Doohan, quien tampoco ha mostrado tanta consistencia y está en los mismos cero puntos que Lawson. Se ha divulgado en el paddock que Jack tiene cinco o seis carreras para demostrar su valor, si falla entraría Colapinto.

Así que si Red Bull tiene interés en Colapinto, podrían encontrarse con, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien parece tener al argentino como su proyecto.

“Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 tarde o temprano”, dijo Briatore en una declaración recogida por MotorSport-NextGen este fin de semana. En tanto, Doohan dijo hace unos días que acepta la realidad de este negocio: “Tengo un contrato, pero en este deporte nada está garantizado”.

Alpine confirmó a Colapinto como piloto reserva para la temporada 2025. (Foto: Especial / Bloomberg / @AlpineF1Team).

En diciembre de 2024, Helmut Marko dijo a Motorsport que “el nombre de Colapinto no está muy alto en nuestra lista” de posibles pilotos y Horner agregó: “Tenemos nuestra propia cantera de talentos. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que Franco conseguirá hacerse un hueco en la parrilla en el futuro”. Podrían haber cambiado de opinión.

Liam Lawson reacciona a su rendimiento tras dos carreras

Esta semana Liam Lawson reconoció que le está costando adaptarse al monoplaza y sabe que no tiene tiempo (Helmut Marko le dio la razón en ello).

Tras su desastre en China, el neozelandés mencionó a Motorsport: “No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero más o menos cuando digo que no tengo tiempo. Pero tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir - y si no lo hago, no voy a estar. Solo estoy centrado en acostumbrarme al coche tan rápido como pueda”.

Tsunoda ha dicho que si cambia de asiento con Liam, él está listo para el GP de Japón, al respecto, Liam respondió: “He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y le he ganado, también lo hice en F1, así que puede decir lo que quiera”.