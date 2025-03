Papá de ‘Checo’ piensa en ir al altar con Lucía Méndez: ‘Me gusta para esposa de Antonio Pérez’

¿Dice mi mamá que siempre sí? Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez aparecieron tomados de la mano en la CDMX y como consecuencia se reavivaron los rumores de un romance de la actriz y el papá de ‘Checo’ Pérez, quien ya piensa en casarse con ella.

En diferentes ocasiones los dos fueron cuestionados acerca de un noviazgo entre ellos, sin embargo, la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar lo negó todo y reiteró que tienen una amistad.

Pero el expiloto Antonio Pérez Garibay aseguró que ella “le gusta como esposa” aunque tampoco confirmó un romance.

Lucía Méndez es una actriz mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Papá de ‘Checo’ Pérez y Lucía Méndez se van a casar?

El papá del piloto ‘Checo’ Pérez aseguró que su relación con Lucía Méndez solo es de amistad por el momento.

“Tenemos una gran relación de amistad, nos estamos conociendo, pero en esos temas del corazón nunca puedes decir sí o no, nos debemos cuidar, ya somos abuelos, tenemos que llegar a un buen paso con buenos acuerdos porque no somos quinceañeros”, dijo en una entrevista para Maxine Woodside.

Sin embargo, reveló que le “gusta como esposa”, pero va “paso a paso” porque debe ser cuidadoso en los temas del amor.

“Me gusta para esposa de Antonio Pérez (...) “Es muy difícil encontrar pareja joven para llegar al altar, si ella lo acepta yo con mucho gusto, solamente nos hemos dado la mano como quinceañero, los tiempos y las puertas se abren cuando Dios quiere, pero también soy precavido, no me gustaría que esto pase por encima de todo, esto es lo correcto”.

Antonio Pérez Garibay fue visto con Lucía Méndez en más de una ocasión. (Foto: Instagram @aperezgaribay)

Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez conviven porque “disfrutan la vida juntos” e incluso planean un viaje a Dubai, pero por ahora solo mantiene una amistad, reiteró.

“No es el momento ni de que ella me presente con su hijo, ni yo con los míos, ni con mis nietos, hasta que todo sea formal y no algo pasajero, debemos ponerle fecha y orden a todo, hoy solamente somos amigos, pero si disfrutamos la vida juntos lo hacemos (...) Cuando tenemos tiempo salimos a comer, cenar o desayunar, queremos ir a Dubai pronto, te juro que nunca me había reído tanto con una mujer como con ella”.

El papá del expiloto de la Fórmula 1 no solo ve a la protagonista de Más negro que la noche en restaurantes, también la invitó a su casa: “Se abrió una oportunidad, la vamos a disfrutar, ella es muy simpática, inteligente y tengo grandes conversaciones, muchas pláticas, es inquieta y siempre ve nuevos proyectos, ahora prepara algo maravilloso, es mágica, estuvimos en mi casa y hay cosas que no conocía de ella (...) Come como pajarito, puras semillas, no le gustan los postres y se la pasa haciendo ejercicio”.

Lucía Méndez es una persona cercana al papá de 'Checo' Pérez. (Foto: Especial)

¿Qué dijo Lucía Méndez acerca de los rumores de un romance con el papá de ‘Checo’ Pérez?

Lucía Méndez no dio declaraciones respecto a la última entrevista del político Antonio Pérez Garibay, pero anteriormente habló del tema en enero de 2025 en un encuentro con diferentes medios, momento publicado por el programa De primera mano.

“Me cae bien, es muy linda gente, pero no entiendo el desarrollo de una relación que no existe, ya se hicieron una historia que no es verdad, es increíble, lo he visto para hablar de negocios y proyectos, pero no sabía que ya estaban planteando una relación y hasta con matrimonio, no nos vamos a casar”