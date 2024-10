Lucía Méndez confiesa atracción por Saúl ‘Canelo’ Álvarez: ¿Saldría con el boxeador?

¿El amor está en el aire? Lucía Méndez, la famosa actriz mexicana, reveló que siente una atracción por Saúl ‘Canelo’ Álvarez e incluso habló sobre si es, o no, posible que llegue a salir con el boxeador mexicano en el futuro.

La protagonista de Siempre Reinas habló al respecto durante la alfombra roja de La Máquina, la nueva serie de Disney Plus que se estrenó en la plataforma en streaming el pasado 9 de octubre.

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Lucía Méndez fue cuestionada sobre si es real que a ella le habría gustado tener una relación con el dueño de las gasolineras ‘Canelo Energy’, por lo que la actriz explicó que es real, aunque no actualmente: “Pero joven, no ahorita”.

La diferencia de edades entre los famosos es de más de 30 años, ya que Lucía actualmente tiene 69 años, mientras que el púgil mexicano cuenta con 34 años, por lo que la actriz aclaró que todo sería diferente si tuviesen la misma edad.

Lucía Méndez dejó ver que en su juventud pudo haber llegado a conquistar al 'Canelo', sin embargo, en la actualidad no intentaría nada con él. (Foto: Cuartoscuro)

“Cuando yo era joven, si hubiera estado el ‘Canelo’, claro que le hubiera ido a lanzar el perro”, aseguró la actriz, quien señaló que actualmente ya no intentaría acercarse románticamente al boxeador debido a que es una “mujer madura y respetable”.

Tras ello aseguró que es muy probable que ella hubiera podido iniciar una relación con Saúl Álvarez, si hubiesen sido de la misma generación: “Si hubiera estado cuando yo era joven, no se me va vivo”, dijo entre risas.

En su juventud, Lucía Méndez tuvo algunas relaciones con diferentes personalidades entre ellas Luis Miguel, también ha confesado que llegó a rechazar a Chayanne e incluso se le vinculó con el expresidente Vicente Fox.

¿Lucía Méndez saldrá alguna vez con el ‘Canelo’?

La famosa también compartió que no llegaría a salir con el púgil, debido a que actualmente se encuentra casado con la influencer, modelo y empresaria Fernanda Gómez, por lo que esta atracción solo es platónica.

“No, el adulterio no. Mi papá me dijo un día: ‘nunca con un casado, porque el día que andes con un casado, las lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú’”, recordó Lucía, por lo que jamás saldrá con el ‘Canelo’.

Lucía Méndez habló sobre el púgil, debido a que le preguntaron, a manera de broma, si la historia de La Máquina podría llevarse a la vida real, ya que esta serie protagonizada por Gael García y Diego Luna gira en torno al boxeo en México.

Lucía Méndez aseguró que no saldría con el 'Canelo' debido a que él se encuentra casado y ella nunca cometería adulterio. (Foto: @canelo)

Este proyecto cuenta con un gran reparto, pues entre los actores y actrices se encuentran Eiza González, Andrés Delgado y Karina Gidi.

A lo largo de 6 episodios, la serie cuenta la historia de Esteban ‘La Máquina’ Osuna, un boxeador que está pasando por un mal momento personal y profesional; sin embargo recibe todo el apoyo de su amigo Andy Luján, quien intenta ayudarlo a salir de este momento y volver a la cima de su carrera.

¿Quién es Fernanda Gómez, la esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Actualmente el ‘Canelo’ está casado con Fernanda Gómez, quien es influencer, modelo y empresaria. Ella suele compartir publicaciones sobre moda y estilo de vida en sus redes sociales, así como fotografías junto al boxeador.

Fernanda cuenta con un negocio propio llamado “Gómez Nailbar & Boutique”, el cual ofrece servicios para el cuidado del cabello, las uñas y la piel, del cual también ha compartido algunas publicaciones en sus redes sociales.

El 'Canelo' y Fernanda Gómez celebraron su matrimonio con una lujosa boda. (Foto: Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Su relación con el ‘Canelo’ comenzó en 2016 y un año más tarde nació María Fernanda, la hija que tienen en común. A pesar de ello, en 2017 tomaron la decisión de separarse un tiempo, aunque más tarde retomaron su relación y se casaron en 2021 en Nayarit.