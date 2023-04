¿Lucía Méndez y Madonna se pelearon? Esto fue lo que recuerda la cantante mexicana

¿Una batalla musical? En una entrevista Lucía Méndez aseguró que tuvo una breve confrontación con la cantante Madonna, quien se presentará en México como parte de su gira musical llamada The Celebration Tour.

El pasado 17 de abril, Madonna confirmó a través de sus redes sociales que una de las paradas de su nueva gira incluyen al Palacio de los Deportes para 2024. En 2012, se especuló que la ‘Reina del Pop’ tuviera un concierto en el Zócalo de la CDMX, lo cual se desmintió.

La última vez que la intérprete de ‘Like a virgin’ vino a México fue en 2016 por el lanzamiento de su álbum Rebel Heart.

El último concierto de Madonna en México fue en 2016. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Lucía Méndez, quien es reconocida por ser una cantante y actriz mexicana, explicó que tuvo la oportunidad de asistir a uno de los conciertos que dio Madonna en Miami alrededor de 2008.

¿Lucía Méndez y Madonna se pelearon?

“Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió”, explicó Lucía Méndez en el programa de Siempre Reinas (2022), una producción de Netflix que protagonizó acompañada de Laura Zapata, Lorena Herrera y Silvia Pasquel.

Sin embargo, antes de mencionar su supuesto altercado con Madonna en el programa de Netflix, la actriz mexicana relató la historia en 2018 durante entrevista con Adela Micha.

“Te lo juro que sí, nadie me lo cree... todo mundo se burló, me ch..., hicieron memes hasta que se cansaron”. Fui con mi exmarido a verla [refiriéndose a Madonna]”, explicó la cantante quien aseguró que, en aquel entonces, tenía una lesión..

“Traía lastimada la rodilla por el spinning, que no calenté bien y entonces la traía un poco inflamada. No creía ir al concierto porque me sentía mal, pero él [refiriéndose a su exesposo] estaba de ‘no, dale compré boletos buenísimos’”.

Recordó que, la intérprete de ‘Vogue’ se molestó con ella al ver que no se paraba de su asiento durante su evento.

“Entonces llegamos, nos sentamos y de pronto todo el mundo se para porque Madonna salió a cantar y todo el mundo parado. El tiro de la cámara llegaba a nosotros... a ella le molestaba que yo estuviera sentada junto a mi marido”.

La situación escaló cuando “llegó uno de seguridad y me dijo ‘te tienes que parar porque Madonna está cantando’. Y dije ‘no, no me voy a parar y no me importa’, se puso discutir conmigo y le dije que si me seguía molestando iba a llamar a mi abogado”.

La mexicana aseguró que podía ver el rostro de la estadounidense molestó ante la situación: “llegó un momento que desesperé a Madonna... ella me veía que no la estaba atendiendo y llegó un momento en el que me dijo ‘fuck you’.

Lucía Méndez puntualizó que el supuesto pleito llegó a su fin cuando vio a la ‘Reina del Pop’ directamente y también le dijo “fuck you”: “ya después de eso no me volvió a ver”.

Comparan a Karol G con la historia de Lucía Méndez

Durante una presentación de la cantante Karol G, a principios de junio de 2022, señaló a tres personas que estaban sentadas durante su concierto.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo”, preguntó mientras se acercaba a ellos, “¿y hablando por teléfono? Eso probablemente en cualquier otro concierto, mami, pero ¿en el concierto de Karol G y en palco? hágame el favor”.

A lo largo de su interacción, la intérprete de ‘TQG’ se mostraba molesta con los brazos cruzados. Finalizó la interacción dirigiéndose a una de las personas del grupo al que le estaba hablando.

“¿Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado? No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos”, expresó en un tono más bromista.

En aquel entonces, algunos internautas recordaron la anécdota de Lucía Méndez y Madonna para compararla con lo que sucedió con Karol G.