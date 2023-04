Lesly López, hija de ‘Chabelo’, dice por qué no fue su funeral: ‘Escribí una carta que nunca le di’

“No me quise exponer”, explicó Lesly López, hija del actor fallecido Xavier López ‘Chabelo’ cuando se le cuestionó las razones detrás de su decisión de no asistir al funeral de su padre, ‘el amigo de todos los niños’, con quien tuvo una complicada relación.

El pasado 25 de marzo se confirmó la noticia de la muerte de ‘Chabelo’ a sus 88 años, fue una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, famoso por su programa ‘En familia con Chabelo’.

Xavier López 'Chabelo' fue una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. (Foto: Cuartoscuro)

A lo largo de su trayectoria profesional, ‘Chabelo’ protagonizó algunas polémicas, una de ellas fue por no reconocer a Lesly López, quien nació de la relación entre el actor mexicano y Oralia Pérez.

Lesly no creció con los demás hijos de ‘Chabelo’ y no se supo de su existencia hasta que se hizo pública en 2009, cuando le exigió ser reconocida. Tras un examen de ADN que afirmó el parentesco, el conductor le otorgó una pensión alimenticia.

En la actualidad, Lesly López se dedica a la comunicación corporativa de una empresa del sector privado.

¿Por qué Lesley López no fue al funeral de ‘Chabelo’?

El mismo día que se dio a conocer el fallecimiento de ‘Chabelo’, algunos seres cercanos y famosos acudieron a su funeral para despedirse de él.

El pasado 14 de abril, en una entrevista con el canal de Youtube Inradiable, Lesly López se sinceró sobre las razones por las cuales no fue al funeral de ‘Chabelo’. Aseguró: “sí fue decisión propia, obviamente sí me hubiera gustado”.

“Fue más decisión el decir no voy a lograr el objetivo que me hubiera gustado lograr en su momento. Tal vez ni me hubieran dejado ni pasar”, compartió la mexicana, “creo que iba a ser un ambiente muy hostil y triste, también quise respetar esa parte de que fue privado”.

El pasado 25 de marzo se llevo a cabo el funeral de 'Chabelo'. (Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso)

Asimismo, ella comentó que no quería generar problemas con la familia del difunto y que no buscaba la atención de los medios de comunicación:

“Crear problemas y cosas que van a desagradar a su familia y me van a hacer sentir mal, entonces no me quise exponer”. Lo único que hizo durante el funeral fue mandar una corona de flores.

“Simplemente mandé una corona, la dejaron ahí al parecer sí permitieron que se quedara. Fue mi única presencia de lejos”.

Lesly López habla de su relación con ‘Chabelo’

“Incluso antes de saber que él era mi papá, yo lo veía [el programa En Familia con Chabelo] y era como ¡qué padre!”, reveló la mexicana.

La comunicóloga relató que uno de los primeros contactos que tuvo con ‘Chabelo’ fue una carta que le escribió en donde le hacía la pregunta: “¿quieres ser mi papá?”. Explicó que lo único que le dijo el mexicano fue “sí, nena”.

“En sus modos me daba consejos”, además, Lesly aseguró que Xavier López le decía: “da lo mejor de usted, siempre bien enfocada... era mucho el ‘estudie’ y hasta de broma ‘nada de amiguitos’”.

Recordó que la última vez que vio a su padre fue en su adolescencia, cuando ella y su madre iniciaron el proceso legal para que el actor la reconociera como su hija: “de hablar fue a los 16, de verlo en el juzgado estaba él dándome la espalda a mí”.

Lesly López no asistió al funeral de Xavier López 'Chabelo'. (Foto: Youtube / @inradiable251)

“Sí fue decepcionante y doloroso... creo que le toqué una fibra muy importante y fue por eso que se enojó tanto”.

En uno de los momentos finales de la entrevista a Lesly López, la comunicóloga dijo que le escribió una carta a su padre que nunca pudo darle:

“De hecho, le escribí una carta que nunca se la entregué. Mi deseo era ir, o sea buscarlo, y poder hablar con él y si no me permitían hablar con él le daría la carta... lo principal que le quería decir era que, a pesar de todo lo que pasó, que me perdonara si en algún momento le hubiera faltado al respeto o si lo hubiera herido”.

Además, ella mencionó esa experiencia legal que tuvo que vivir para conseguir el reconocimiento de su padre: “también me hizo pasar malos tragos, malos momentos, cosas que en su momento me hicieron daño pero que en ningún momento le guardé rencor”.