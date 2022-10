Lucía Méndez describe así a las garnachas: ‘Un sope es una tortilla de harina’

La plataforma de Netflix lanzó el pasado 2 de octubre la primera temporada de Siempre Reinas que sigue a cuatro mujeres del mundo del entretenimiento, Lucía Méndez, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera, mientras emprenden un proyecto juntas.

Sin embargo, en uno de los capítulos de la serie, la cantante Lucía Méndez detalló la forma en la que ella prepara uno de los antojitos favoritos de los mexicanos: los sopes.

“Un sope, para la gente que no sepa de algunas otras partes del mundo, es una tortilla hecha de harina que la metes en aceite , le pones una salsa, cebolla y queso desmenuzado. Es todo lo que tienen estos sopes. Me he llegado a comer hasta 10 cuando tengo mucha hambre y no he desayunado”.

A raíz de su comentario en el programa, algunos internautas han criticado a la artista con comentarios como: “son de maíz, no de harina”, “supongo se refiere a la harina de maíz”, entre otros. Sin embargo, también hubo algunos usuarios que la defendieron asegurando que “en Veracruz los venden así, se llaman picadas”.

Lucía Méndez no se ha pronunciado ante los comentarios que ha recibido por su explicación de la preparación de los sopes. La primera temporada de Siempre Reinas ya se encuentra disponible en Netflix, con seis capítulos y se desconoce si habrá una segunda entrega.

Confusión de Lucía Méndez con Tempranillo

En otra ocasión la cantante se volvió tendencia en redes sociales por haber usado la palabra ‘Tempranillo‘ en una oración errónea.

Durante la plática que sostuvo la actriz con Matilde Obregón, el pasado octubre de 2021, Lucía Méndez habló sobre un vino que le había regalado una de sus amigas.

“Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol; y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte”, platicó la cantante.

Rápidamente la entrevistadora le preguntó si era un Tempranillo, pues su descripción había sido la de esta variedad de vino. Méndez, al evidentemente desconocer del tema, confesó que sí, “eran como las 11 de la mañana”.

La bebida Tempranillo es un vino de uva tinta originaria de España, aunque también es cultivada en regiones como Francia, Portugal, Australia, Argentina y Estados Unidos. Es un híbrido de las variedades Albillo mayor y Benedicto. Algunas de sus principales características son su redondez, su piel gruesa y su intenso color negro violáceo.

Su nombre, derivado de ‘temprano’, hace referencia a que madura varias semanas antes que la mayor parte de las variedades de uva tinta españolas.