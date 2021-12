¿Qué es el Tempranillo y qué tiene que ver con la confusión de Lucía Méndez?

En redes sociales, Lucía Méndez se hizo tendencia por una ‘pequeña’ confusión que tuvo durante una entrevista que le realizaron en octubre al confundir un vino ‘Tempranillo’ con ‘beber tempranillo’. Y bueno, al parecer los internautas retomaron este tropezón de la también cantante.

Si tú, como Lucía Méndez, crees que tomar un ‘Tempranillo’ es beber ‘como a las 11 de la mañana’, lamentamos decirte que no es así. Por ello, te explicamos qué es un Tempranillo y cómo identificarlo, para que no te pase lo mismo que a la actriz.

¿Qué es el Tempranillo?

En el argot de los vinos, podremos encontrar diferentes nombres, tipos y formas de identificar de qué tipo de vino se trata dependiendo de variantes como el tipo de uva, el tiempo de maduración, el tipo de barrica donde madura, la región de donde provenga, entre otras.

En el caso de la Tempranillo, se trata de un tipo de uva tinta originaria de España, aunque también es cultivada en regiones como Francia, Portugal, Australia, Argentina y Estados Unidos. Es un híbrido de las variedades Albillo mayor y Benedicto. Algunas de sus principales características son su redondez, su piel gruesa y su intenso color negro violáceo.

La Tempranillo es la uva tinta más importante para los viticultores españoles, siendo también el cultivo tinto de mayor volumen en la región y aceptada prácticamente en todas las Denominaciones de Origen Nacionales. También se le puede conocer como Tinta de Toro, Tinta del país, Cencibel o Ull de Llebre (ojo de liebre).

Su nombre, derivado de ‘temprano’, hace referencia al hecho de que madura varias semanas antes que la mayor parte de las variedades de uva tinta españolas, y para su cultivo los viñedos de Tempranillo necesitan una combinación de mucho sol durante el día y temperaturas frías durante la noche.

Este tipo de uva posee un alto nivel de colágeno, por lo cual su consumo puede ser benéfico para la piel y el crecimiento de cabello y uñas.

¿Cómo es un vino Tempranillo?

Según criterios de la Unión Europea, un vino Tempranillo debe contener en su ensamblaje al menos un 85 por ciento de la variedad Tempranillo. Además, su cantidad de alcohol es menos perceptible al gusto, pues contiene entre 11 y 14 grados de alcohol. El proceso de maduración en barrica de roble no supera el año y medio, por lo que se considera un vino dulce.

Los buenos Tempranillos son vinos elegantes, caracterizándose una vez más por el equilibrio que tienen entre sus niveles de acidez y una concentración de azúcares y alcohol moderados. Son vinos estructurados, de cuerpo medio y fáciles de beber.

El Tempranillo de Lucía Méndez

Durante la plática que sostuvo en octubre pasado la actriz con Matilde Obregón, llegó un punto de la conversación en el que Lucía comentó sobre un vino que le había regalado una de sus amigas.

“Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol; y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte”, platicó la cantante.

Tweet de Darp

Rápidamente la entrevistadora le preguntó si era un Tempranillo, pues su descripción había sido la de esta variedad de vino. Méndez, al evidentemente desconocer del tema, confesó que sí, “eran como las 11 de la mañana”.

El momento se hizo viral después de dos meses, y los internautas no desaprovecharon la oportunidad para hacer memes de la situación, que catalogaron de divertida.