¿Contratar un PPR o invertir en bolsa? El duelo financiero que decidirá cómo vivirás tu jubilación

Estas son las claves para entender qué te conviene más entre un PPR y las inversiones en bolsa para el ahorro para tu retiro.

Cuando se trata del ahorro para el retiro hay dos tipos de personas. Las que quieren un instrumento que trabaje solo mientras ellas se ocupan de otras cosas, como las Afores, y las que prefieren tener el control total de su dinero, aun cuando eso implique revisar los mercados con regularidad.

Para las primeras, además de las Afores, un Plan Personal de Retiro (PPR) puede ser la respuesta ideal. Para las segundas, invertir directamente en índices como el S&P 500 puede sonar más atractivo. El problema es que casi nadie explica bien las diferencias, y esa confusión puede costar caro.

En México, la cultura del ahorro para el retiro es limitada. Solo 42.2 por ciento de las personas entre 18 y 70 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro o una Afore, y 68.2 por ciento espera cubrir sus gastos en la vejez a través de apoyos gubernamentales como la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Esos números no mienten: la mayoría de los mexicanos no está preparada para dejar de trabajar.

La buena noticia es que existen alternativas reales para construir ese colchón financiero antes de llegar a los 65 años. La pregunta no es si ahorrar para el retiro, sino cómo hacerlo. ¿Con un PPR? ¿Invirtiendo por cuenta propia en el S&P 500 u otros índices? ¿O con una combinación de ambos?

Antes de decidir, conviene entender qué ofrece cada opción y a qué tipo de ahorrador le sirve mejor.

¿Qué es un PPR y por qué te puede convenir?

Un Plan Personal de Retiro es un instrumento privado cuyo objetivo único, exclusivo y directo es el ahorro para la jubilación.

La persona que contrata un PPR decide el plazo, el monto, la frecuencia de las aportaciones, los instrumentos en los que se invertirán tus recursos y el nivel de riesgo que quieres asumir. Los recursos crecen en el largo plazo a partir del interés compuesto y en función de los esquemas de inversión elegidos.

Una de las ventajas de un PPR son los beneficios fiscales. Las aportaciones son deducibles de impuestos en la declaración anual, dentro de los límites que establece la ley, lo que puede traducirse en una devolución del SAT o en un menor pago del ISR (Impuesto Sobre la Renta).

Un PPR no sustituye a la Afore sino que la complementa y tiene beneficios fiscales ante el SAT. (Shutterstock)

Además, el PPR es un esquema que demanda menos tiempo y atención del inversionista, ya que su vigilancia y manejo quedan en manos de la aseguradora o institución financiera que lo opera.

Un PPR puede incluir coberturas adicionales como seguro de vida o invalidez, aunque estas no son obligatorias.

Sin embargo, su principal restricción es que si retiras recursos antes del plazo establecido, habrá penalización por parte de la institución financiera y el SAT retendrá impuestos.

Banco Santander explica que la clave de un PPR está en la constancia: hacer aportaciones recurrentes es lo que permite aprovechar al máximo tanto el interés compuesto como los beneficios fiscales.

¿Qué pasa si decides invertir por tu cuenta en bolsa o en el S&P 500?

Invertir en bolsa por cuenta propia en índices como el S&P 500 o en acciones individuales es otra alternativa para complementar el ahorro de retiro.

La libertad es mayor: puedes mover los recursos cuando quieras, no estás obligado a aportar una cantidad fija cada cierto tiempo y los plazos los defines tú.

Sin embargo, esa libertad tiene un costo. Estos planes necesitan una administración más activa del ahorrador, lo que demanda mayor conocimiento sobre el comportamiento de los mercados para tomar buenas decisiones y enfrentar posibles pérdidas.

En la parte fiscal, la diferencia es significativa: los esquemas de inversión alternos no tienen deducción de impuestos y los recursos obtenidos al final del plazo son ingresos gravables con tasas de hasta 35 por ciento, mientras que el pago de comisiones es similar a las de un PPR.

El S&P 500 es el índice bursátil más conocido del mundo y agrupa a las 500 empresas más grandes listadas en Estados Unidos. (Michael Nagle/Bloomberg)

¿Cómo invertir en el S&P 500 desde México?

El S&P 500 es el índice bursátil más conocido del mundo. Según GBM, se trata de un índice que agrupa a las 500 empresas más grandes listadas en Estados Unidos y representa aproximadamente el 80 por ciento de la capitalización total del mercado bursátil estadounidense.

Compañías como Apple, Microsoft, Amazon y Nvidia, que están en el grupo de ‘Las 7 Magníficas’, forman parte de él, lo que lo convierte en uno de los instrumentos de inversión más sólidos y populares a nivel global. Actualmente tiene una capitalización de 34.3 trillones de dólares, de acuerdo con Fintual.

Desde México, la forma más accesible de invertir en el S&P 500 es a través de ETFs —fondos cotizados en bolsa— o fondos indexados. GBM, por ejemplo, permite a los usuarios mexicanos acceder a estos instrumentos directamente desde su plataforma.

Para ser parte del índice, las empresas deben cumplir requisitos estrictos: capitalización bursátil igual o superior a 4,000 millones de dólares, un volumen de acciones negociadas de al menos 250,000 al mes, cotizar públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y ser de origen estadounidense, explica GBM.

PPR vs bolsa: ¿cuál da mejor rendimiento?

La respuesta es: depende. En el mercado mexicano hay PPRs con riesgos bajos y rendimientos más conservadores y alternativas de riesgo alto con rendimientos más elevados. Lo mismo ocurre con la inversión por cuenta propia: todo depende del portafolio y del perfil de cada persona.

Una de las preguntas clave para decidir cuál te conviene es definir qué perfil de inversionista tienes y que tan organizado eres. “La mayoría de las personas no estamos a ese nivel de decir me la paso viendo los mercados todos los días y tomo decisiones muy certeras”, asegura Natali Lagarda, asesora de ahorro y retiro.

Para quienes no tienen ese perfil ordenado —o no quieren tenerlo—, contratar un PPR puede ser la opción más eficiente, no necesariamente por sus rendimientos, sino por sus beneficios fiscales y su estructura de largo plazo.

Para quienes sí tienen conocimientos financieros, disciplina y tolerancia al riesgo, construir un portafolio propio con exposición al S&P 500 u otros índices puede generar rendimientos competitivos.

Empresas como Apple, Microsoft, Amazon y Nvidia forman parte del S&P 500. (Shutterstock)

PPR + Inversión en bolsa, una opción que pocas personas considera

Si aún no sabes qué opción te conviene más, Nu señala que un PPR no sustituye a la Afore ni a otras estrategias de inversión, sino que las complementa.

Tener ambos instrumentos —un PPR para el componente fiscal y de largo plazo, y una cartera de inversión propia para mayor control y liquidez— puede ser la estrategia más completa para quien busca un retiro con opciones reales.

Empezar con cualquiera de los dos es mejor que no empezar con ninguno. La única decisión verdaderamente cara es seguir esperando.

El Financiero aclara que esta no es una recomendación de inversión, sino es contenido informativo.