Retiro por matrimonio Afore: ¿Qué trabajadores pueden solicitar este apoyo y cuáles son los requisitos?

¿Te vas a casar? Así puedes sacar dinero de tu Afore en México (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Aforemovil)

Casarse es uno de los momentos más importantes para muchas parejas, pero también representa un reto para las finanzas personales.

Si planeas dar el sí, debes saber que la ley en México ofrece un beneficio útil para disponer de recursos de tu cuenta Afore y cubrir parte de los gastos.

Este apoyo consiste en un retiro parcial de los ahorros acumulados en la cuenta individual cuando una persona contrae matrimonio civil.

¿Cuánto dinero puedo recibir del retiro por matrimonio?

De acuerdo con la actual legislatura, las personas pueden recibir hasta 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en unos 3 mil 519 pesos en 2026.

A diferencia de otros retiros, como el de desempleo, solicitar el retiro por matrimonio no implica una reducción o descuento en tus semanas de cotización registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, debes tener en consideración que solo podrás ejercer y recibir este apoyo económico una sola vez en toda tu vida.

¿Quiénes pueden solicitar un retiro por matrimonio a su Afore?

La ley establece algunas condiciones para que las personas puedan solicitar un retiro por matrimonio en su Afore.

Contar con un mínimo de 150 semanas cotizadas ante el IMSS antes de la fecha del matrimonio civil.

Estar activo como asegurado en el IMSS. En caso de baja laboral, la persona puede solicitar el apoyo si contrajo matrimonio civil dentro de los 90 días hábiles posteriores a su baja.

Contar con el Expediente de Identificación del Trabajador actualizado en la Afore, que incluye datos personales, documentos y elementos biométricos.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar un retiro por matrimonio?

Asegúrate de tener a la mano la siguiente documentación antes de iniciar el trámite de retiro por matrimonio de tu Afore.

Identificación oficial: INE , pasaporte, cartilla militar o cédula profesional.

, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional. Acta de matrimonio civil, en algunos casos con vigencia menor a seis meses.

Estado de cuenta bancario para recibir el depósito.

Comprobante de domicilio, como recibo de luz, agua o telefonía, con antigüedad no mayor a tres meses.

Paso a paso para solicitar un retiro por matrimonio de Afore

Las administradoras ofrecen distintas opciones para realizar el trámite: