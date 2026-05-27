Wall Street sube por posible reapertura de estrecho de Ormuz: Nasdaq retrocede 0.22%

Los principales índices accionarios de Wall Street operan con movimientos mixtos, a medida que los inversionistas moderan su entusiasmo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ante la falta de claridad en las negociaciones.

El Nasdaq registra un retroceso de 0.22 por ciento, en los 26 mil 597.86 enteros, mientras que los aumentos son de 0.57 por ciento para el Dow Jones, que ronda en los 50 mil 756.96 puntos, y el S&P 500 que sube 0.01 por ciento, a 7 mil 518.46 unidades.

En el plano corporativo, el sector tecnológico, que llevó al S&P 500 y al Nasdaq a anotar nuevos récords este martes, volvió a presionar al alza.

En concreto, las compañías de semiconductores: Micron subía 1.49 por ciento, después de haber sumado casi 20 por ciento al cierre de la sesión anterior.

“El movimiento continúa apoyado por el optimismo alrededor de inteligencia artificial, especialmente en emisoras de semiconductores y memoria, ante expectativas de una mayor inversión global en infraestructura tecnológica. En paralelo, los precios del petróleo retroceden ante expectativas de que Estados Unidos e Irán avancen hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan moderándose”, indicaron analistas de Actinver.

¿Cómo cotiza la BMV HOY?

Por su parte, el mercado local abre con números verdes, ya que se observa un aumento de 1.42 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 70 mil 182.16 unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores suma 1.39 por ciento, en un nivel de mil 408.25 enteros.

Del lado de Europa las ganancias son conducidas por el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 216.73 enteros, seguido por el IBEX 35 de España con 0.46 por ciento más, en las 18 mil 376.90 unidades, y el DAX en Alemania con 0.09 por ciento al alza, ronda en los 25 mil 207.53 puntos, en tanto, el FTSE 100 de Londres que opera en los 10 mil 490.11 enteros, baja 0.01 por ciento.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos retroceden 3.55 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 90.58 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 96.79 billetes verdes por unidad, pues cede 2.96 por ciento.

Con información de EFE.