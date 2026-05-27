Israel ‘amenaza’ negociación entre EU e Irán: Intensifica ataque terrestre y bombardeos contra Líbano

Israel advierte avance en el Líbano y presiona negociación entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz. (EFE)

Israel intensificó los ataques contra Líbano y anunció que sus fuerzas terrestres avanzarán más profundamente dentro del país, situación que podría complicar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo temporal de paz.

Las fuerzas israelíes, que combaten a militantes de Hezbollah respaldados por Irán, avanzarán más allá de una franja de aproximadamente 10 kilómetros en el sur de Líbano, informó el ejército israelí.

Israel también aumentó los bombardeos en otras zonas del país y mató el martes al nuevo jefe del ala militar de Hamas, otro grupo aliado de Teherán, en Gaza.

La ampliación de la invasión y de los ataques israelíes en Líbano, que dejaron miles de muertos y más de un millón de desplazados, ocurre mientras avanzan lentamente las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para extender el cese del fuego por cerca de dos meses y reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán insiste en que el cese del fuego debe incluir “todos los frentes”, entre ellos Líbano. Israel, que inició la guerra tras bombardear Irán a finales de febrero junto con Estados Unidos, mantiene reservas sobre aceptar restricciones a sus operaciones en el país vecino. El gobierno israelí sostiene que sus acciones son necesarias para proteger a sus comunidades y frenar los ataques con cohetes y drones de Hezbollah.

Tensión está en el aire: Marco Rubio asegura que faltan días para alcanzar acuerdo con Irán

Tanto Irán como Estados Unidos señalaron que las conversaciones, mediadas por países como Pakistán y Qatar, muestran avances. Sin embargo, Marco Rubio, secretario de Estado del presidente Donald Trump, afirmó el martes que todavía faltarían algunos días para alcanzar un acuerdo.

Las tensiones permanecen elevadas y el lunes por la noche Estados Unidos mató a varios soldados iraníes en un ataque contra embarcaciones que, según Washington, colocaban minas cerca del estrecho de Ormuz. Irán respondió con disparos contra aviones estadounidenses y aseguró que derribó un dron.

“Los contactos indirectos con los estadounidenses continúan”, declaró Ali Bagheri-Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, este miércoles en Rusia, donde participa en un foro de seguridad. “Mientras no hayamos acordado todos los temas, consideramos que no hemos acordado nada”.

Otro punto central de desacuerdo consiste en si Irán permitirá el libre tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz una vez que exista un acuerdo temporal, el cual también implicaría que Estados Unidos levante el bloqueo sobre puertos iraníes.

Washington sostiene que debe garantizarse la libre navegación, mientras Teherán busca mantener control sobre el tráfico marítimo en esta ruta estratégica por donde normalmente circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

Paso por estrecho de Ormuz no será “lo mismo que antes”

“No hay duda de que las condiciones para el paso por el estrecho de Ormuz y el procedimiento para hacerlo no serán los mismos que antes”, afirmó Bagheri-Kani. “Se implementará un mecanismo completamente diferente. Irán y Omán, como estados costeros vecinos, mantienen conversaciones para definir un nuevo sistema de tránsito por el estrecho de Ormuz”.

Las partes involucradas, que acordaron una frágil tregua a comienzos de abril, también deben definir qué proporción de los activos financieros iraníes será desbloqueada y con qué rapidez ocurrirá ese proceso.

El martes, medios estatales iraníes informaron que Teherán exige el desbloqueo de 12 mil millones de dólares una vez que se firme el memorando de entendimiento, como ambas partes denominan al pacto temporal.

Los sectores más duros contra Irán en Estados Unidos, entre ellos el senador Lindsey Graham, probablemente rechazarán esa medida y presionarán a Trump para retomar los bombardeos sobre territorio iraní.

Aun así, los operadores energéticos mantienen expectativas positivas sobre un posible acuerdo y el petróleo Brent cayó 3 por ciento el miércoles, hasta ubicarse por debajo de los 97 dólares por barril.

El crudo acumula una baja superior al 5 por ciento esta semana. Sin embargo, todavía permanece muy por encima de los niveles previos al inicio de la guerra, reflejo de que podrían pasar meses antes de que los flujos energéticos regresen a la normalidad si el estrecho de Ormuz reabre.