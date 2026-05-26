Mojtaba Jamenei, ayatolá de Irán, advierte a Trump: Bases de EU ya no serán seguras tras la guerra

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, proclamó una victoria iraní y un nuevo orden regional, mientras continúan las conversaciones para poner fin al conflicto. (AP).

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente ya no estarán seguras tras la guerra y proclamó una victoria iraní y un nuevo orden regional, mientras continúan las conversaciones para poner fin al conflicto.

“No se puede dar marcha atrás; las naciones y los territorios de la región ya no serán un escudo para las bases estadounidenses”, señaló Jamenei en un comunicado escrito con motivo de la peregrinación islámica del Hajj en Arabia Saudita, que, según dijo, tiene un papel importante a la hora de “narrar la victoria” de la guerra contra la alianza entre EU e Israel.

Los comentarios reflejan la visión de Irán de que el conflicto cambió de manera fundamental el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico, una zona rica en petróleo, debilitando a EU y estableciendo un esquema de disuasión que obligará a los países árabes del Golfo a coexistir con la República Islámica.

Jamenei destacó la participación de peregrinos iraníes como una señal de unidad islámica —a pesar de la estrategia de Irán de atacar a países de la región en represalia por los bombardeos de EU e Israel— e invitó a todos los países musulmanes a la “amistad y cooperación”.

¿Qué respondieron los países musulmanes a la propuesta de Irán?

Emiratos Árabes Unidos, que sufrió la mayor parte de los ataques de Teherán y respondió con múltiples ofensivas contra Irán, se sumó a Arabia Saudita y Catar para instar al presidente estadounidense, Donald Trump, a negociar el fin de la guerra, según informó Bloomberg la semana pasada.

EU e Irán han indicado que están cerca de alcanzar un acuerdo provisional que extendería el actual cese del fuego y sería seguido por negociaciones más detalladas sobre el programa nuclear iraní y las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.

Jamenei no mencionó los esfuerzos diplomáticos para terminar los combates ni los enfrentamientos registrados durante el último día que pusieron a prueba el alto el fuego.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijo este martes que las negociaciones tomarán “unos pocos días”, aunque advirtió que Trump abandonará el proceso si no consigue un buen acuerdo.

Una delegación iraní estuvo este martes en Catar para negociar la liberación de fondos congelados en el exterior, algo que Teherán considera una condición previa para cualquier acuerdo.