Ahora sí, va el bueno: ¿Cuáles son los puntos del posible acuerdo entre EU e Irán?

El acuerdo que Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar y que pretenderían anunciar este mismo domingo incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días para seguir negociando otros aspectos, como el tema nuclear, según informó el medio estadounidense Axios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que se esperan “buenas noticias” en las próximas horas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el sábado, tras conversar con los líderes de Israel y del golfo Pérsico, que está a punto de cerrarse un acuerdo con Irán.

Según un alto cargo estadounidense citado por Axios, el memorando de entendimiento contemplaría una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente, durante la cual se desbloquearía Ormuz, Irán podría vender petróleo libremente y se celebrarían elecciones para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

Marco Rubio anunció que las pláticas con Irán han caminado a un posible acuerdo de paz. (Foto: EFE) (WILL OLIVER/EFE)

Durante esos dos meses, Irán normalizaría el tránsito por el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo que fue bloqueada por el país en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó a finales de febrero, y se comprometería a retirar las minas marinas de la zona.

A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene contra puertos iraníes y levantaría algunas sanciones para permitir a Teherán vender su crudo, algo que beneficiaría a la economía iraní y al mercado mundial de petróleo.

El borrador del pacto incluiría, además, el compromiso de Irán de no buscar un arma nuclear, una línea roja que ha puesto Trump durante las negociaciones.

La tregua de 60 días serviría también para negociar un acuerdo para limitar el programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

También incluiría el fin de la ofensiva israelí contra Hizbulá en el Líbano, una condición sobre la cual el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó preocupación el sábado durante una llamada con Trump, informó Axios.

Republicanos rechazan punto de acuerdo

Varios senadores republicanos aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, han mostrado rechazo al borrador del acuerdo de paz que Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar y que incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

Legisladores republicanos critican las concesiones de Estados Unidos y cuestionan la justificación de haber lanzado en febrero la ofensiva militar Furia Épica contra la República Islámica si al final el régimen termina aparentemente fortalecido.

Buques petroleros frente a Bandar Abbas, Irán, en el Estrecho de Ormuz. (Foto: AP) (Amirhosein Khorgooi/AP)

“Si el resultado de todo esto es un régimen iraní todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, escribió Ted Cruz, senador por el estado de Texas, en una publicación de su perfil en la red social X.

Lindsey Graham, de Carolina del Sur y muy cercano a Trump, opinó que un acuerdo como el que se está planteando demostraría que Irán es capaz de “aterrorizar” cuando quiera el estrecho de Ormuz, lo que supone un “cambio importante en el equilibrio de poder en la región y, con el tiempo, se convertirá en una pesadilla para Israel”.

“Además, si estas percepciones son correctas, uno se pregunta por qué empezó la guerra”, añadió.

También Roger Wicker, republicano por Misisipi y presidente del comité sobre Fuerzas Armadas del Senado, advirtió de que el acuerdo sería un “desastre” y agregó: “¡Todo lo logrado por la Operación Furia Épica habría sido en vano!”.

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, arremetió contra el borrador de acuerdo asegurando que es similar al pacto nuclear que se cerró en 2015 bajo la administración del demócrata Barack Obama y del que Trump se salió al llegar a la Casa Blanca.

Pompeo opinó que las condiciones que debe haber en un acuerdo con Irán son “sencillas”: “Abran el maldito estrecho. Impidan que Irán acceda a financiación. Eliminen la capacidad iraní para que pueda amenazar a nuestros aliados. Ya es hora”.