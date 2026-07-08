Roban 3 esculturas de bronce en iglesia de San Cosme en la CDMX; ¿qué piezas se llevaron?

Según explicó el padre José de Jesús Aguilar, el responsable ingresó al atrio brincando la reja de la parroquia. (Foto: @PadreJosedeJes)

La iglesia de San Cosme, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, fue víctima de la delincuencia durante la madrugada de este martes, luego de que tres esculturas y varias placas de bronce fueron sustraídas de su atrio.

A través de redes sociales, el sacerdote José de Jesús Aguilar denunció que al menos dos ángeles grandes, así como placas de bronce fueron robadas durante la madrugada.

En un video publicado en sus redes sociales, el padre José de Jesús Aguilar mostró los espacios vacíos donde se encontraban las piezas y explicó que los responsables también sustrajeron diversas placas conmemorativas elaboradas en metal.

Durante el recorrido, el sacerdote lamentó que las obras, creadas por artistas mexicanos y por una artista de reconocimiento internacional, hayan sido robadas presuntamente para vender el metal como chatarra, pese a su valor artístico y simbólico.

El clérigo pidió a la ciudadanía no adquirir las esculturas si llegan a ofrecerlas y denunciar cualquier información que pueda contribuir a su recuperación.

¿Qué esculturas fueron robadas de la iglesia de San Cosme?

De acuerdo con el video difundido por el padre José de Jesús Aguilar, las piezas robadas corresponden a tres esculturas de bronce ubicadas en el atrio de la parroquia.

Entre ellas se encuentra una obra en homenaje a la pintora Remedios Varo, la cual formaba parte de un espacio dedicado a la artista y a Leonora Carrington, quienes fueron vecinas de la zona, según la placa instalada en el sitio.

Además, fueron robadas dos esculturas de gran tamaño que representaban a dos ángeles cargando a un niño. El sacerdote explicó que estas obras rendían homenaje a los menores fallecidos por cáncer.

¿Qué placas conmemorativas se llevaron los delincuentes de la iglesia de San Cosme?

Durante el recorrido, el sacerdote mostró que además de las esculturas fueron retiradas varias placas de bronce.

Entre ellas mencionó la placa de una escultura dedicada a las madres buscadoras, cuyo mensaje decía: “La patria llora por sus hijos”, colocada en solidaridad con las víctimas de desaparición y sus familias.

También fue retirada la placa que explicaba el homenaje a Remedios Varo y otra relacionada con una escultura dedicada al cuidado y respeto hacia los animales.

El padre señaló que estas placas requieren un proceso especializado de diseño y fundición, por lo que tienen un costo elevado, aunque advirtió que quienes las roban suelen venderlas únicamente por el valor del metal.

¿Cómo ocurrió el robo?

Según explicó el padre José de Jesús Aguilar, el responsable ingresó al atrio brincando la reja de la parroquia.

Sin embargo, debido al peso de las esculturas, no pudo sacarlas por el mismo lugar, por lo que rompió una cadena y un candado para abrir un acceso y llevarse las piezas.

El sacerdote reiteró el llamado a denunciar cualquier información sobre las esculturas sustraídas y aseguró que la parroquia continuará impulsando este espacio como un sitio de fe, arte y conciencia social.