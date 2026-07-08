Relevo en presidencia del Senado: Se apuntan 4 para el cargo; Higinio Chávez, el primero en oficializar

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República, aseguró que van cuatro solicitudes para su relevo en la Cámara Alta.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, confirmó que ya recibió la primera petición para participar por su relevo en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Acabo de recibir una carta del senador Higinio (Chávez). Hasta ahorita solamente tengo la carta del senador, pero bienvenidas todas las cartas”.

Defendió que Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quiera repetir en la presidencia, pues “está en su derecho”, pese a que el morenismo ya legisló para que no haya reelección en cargos.

Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, confirmó que también tiene aspiración por el cargo.

“Es un altísimo honor presidir el Senado. Ya presidí la Cámara de Diputados. Ya fui senador tres veces, pero vamos a esperar los tiempos”.

¿Quiénes otros candidatos se ‘apuntaron’ para la Presidencia del Senado?

Manuel Huerta, senador por Veracruz, también es de los que levanta la mano, y aunque hay otros contendientes, dijo que todo puede pasar; equiparó la situación con el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial.

“Ayer (martes) iba ganando Egipto. Le hicieron mismos minutos y le cambiaron la voluntad al Mundial”.

-¿A usted lo pueden faulear, senador?

-No, no, no, yo ya estoy hecho para para seguir en campeonato mundial, mi lucha desde muchos años y muy larga”.

-¿Ya le han externado respaldo?

-Sí, claro. Sí.

-¿Quiénes? Nombres, nombres.

-No, no. Ya me he estado cateando con Higinio, con Cantón.

Se pronunció por la aspiración de Fernández Noroña, y consideró que en congruencia a que Morena ya ha legislado contra la reelección no debería intentar repetir en la presidencia del Senado, pues “ya lo hizo y bien”.

Dijo que, de quedar, no buscaría controlar a la panista Lilly Téllez, quien cotidianamente se salta el reglamento del Senado.

“No, nadie quiere controlar nadie. Yo paso, yo no controlo. Soy un hombre que ama la libertad, tanto que mi hija se llama libertad”.