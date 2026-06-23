Gino Segura solicita licencia al Senado para fortalecer la organización territorial de la 4T en Quintana Roo

El senador por Quintana Roo, Gino Segura, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas a partir del próximo 25 de junio, con el objetivo de incorporarse de tiempo completo a las tareas de organización y fortalecimiento territorial de la Cuarta Transformación en el estado.

La solicitud fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en congruencia con el compromiso asumido desde el inicio de su encargo legislativo de contribuir a la consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y continuar trabajando por el bienestar de las y los quintanarroenses.

Gino Segura señala que esta decisión responde a la convicción de seguir sirviendo al pueblo desde el territorio y atender el llamado para fortalecer la organización del movimiento en Quintana Roo.

“Desde el primer día que asumí el cargo de senador, hice el compromiso de servir a México y a Quintana Roo con absoluta convicción. Hoy, atendiendo esa misma responsabilidad y por petición del pueblo, he decidido regresar a mi tierra para sumarme de tiempo completo a las tareas de organización y fortalecimiento territorial de nuestro movimiento”, expresó.

Durante su desempeño en el Senado de la República, Gino Segura impulsó diversas iniciativas y reformas orientadas a fortalecer el desarrollo económico, turístico y social del país, manteniendo siempre una agenda cercana a las necesidades de Quintana Roo.

El legislador reiteró que esta nueva etapa representa una oportunidad para seguir construyendo, desde el territorio y junto a la ciudadanía, un Quintana Roo más justo, próspero y con mayores oportunidades para todas y todos.

“Seguiré trabajando con la misma convicción, cercanía y compromiso que me han guiado a lo largo de mi vida pública. La transformación continúa y requiere del esfuerzo, la organización y la participación de todas y todos”, afirmó.

Finalmente, Gino Segura agradeció la confianza depositada por el pueblo quintanarroense y refrendó su compromiso de continuar contribuyendo al fortalecimiento del movimiento y a la construcción de un mejor futuro para Quintana Roo y México.