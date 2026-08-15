Jeff Bezos nuevo accionista del Liverpool FC: ¿Cuánto dinero gastó el dueño de Amazon?

La presencia de Bezos y Saverin entre los nuevos inversionistas no significa que el Liverpool pueda utilizar sus fortunas sin restricciones para contratar jugadores. [Fotografía. AP]

Otro multimillonario que se suma al negocio del futbol. Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, adquirió acciones del Liverpool FC, uno de los máximos ganadores de la Premier League.

Fenway Sports Group (FSG), propietario del Liverpool, alcanzó un acuerdo definitivo para vender una participación minoritaria a 1892 Holdings, consorcio liderado y administrado por el empresario Amit Bhatia.

El grupo reúne a Bhatia, los Mittal Family Trusts, K5 Sports y EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin, cofundador de Facebook.

Bezos participa a través de K5 Sports, un fondo de K5 Global en el que figura como principal inversionista. FSG conservará la propiedad mayoritaria y el control operativo del Liverpool una vez que se concrete la transacción, la cual aún está sujeta a aprobaciones regulatorias.

La compra de acciones del Liverpool FC significa la primera inversión de Jeff Bezos en el futbol. [Fotografía. AP]

¿Cuánto compró Jeff Bezos del Liverpool?

El comunicado de Fenway Sports Group no reveló el monto de la operación ni el porcentaje exacto que pasará a manos de 1892 Holdings. Sin embargo, información de Sky News señala que el consorcio adquirirá más del 30 por ciento del Liverpool, en un acuerdo que valora al club en alrededor de 6 mil millones de dólares.

FSG compró al Liverpool en 2010 por alrededor de 400 millones de dólares y, bajo su gestión, el equipo rompió en 2020 una sequía de 30 años sin conquistar la Premier League. Un año antes, el conjunto inglés ganó la sexta Champions League de su historia bajo la dirección técnica de Jürgen Klopp.

Posteriormente, el club sumó otro título de Premier League en la temporada 2024-2025, ya con Arne Slot como entrenador, y alcanzó 20 campeonatos de liga en la máxima categoría inglesa.

Mike Gordon, presidente de FSG, explicó que el grupo encontró coincidencias con los nuevos inversionistas respecto al proyecto que buscan mantener en Anfield.

“Cuando consideramos esta oportunidad, quedó claro que Amit y el consorcio compartían nuestra filosofía a largo plazo y nuestro aprecio por lo que hace especial al Liverpool”, señaló Gordon.

Amit Bhatia también planteó la operación como una inversión de largo plazo y aseguró que el consorcio pretende respaldar al equipo en los próximos años.

“Hacemos esta inversión porque creemos profundamente en Liverpool y en su liderazgo, y esperamos apoyar el éxito continuo del club durante los próximos años”, afirmó.

¿La inversión de Jeff Bezos permitirá al Liverpool gastar más dinero en la Premier League?

La presencia de Bezos y Saverin entre los nuevos inversionistas no significa que el Liverpool pueda utilizar sus fortunas sin restricciones para contratar jugadores, debido a las reglas financieras de la Premier League.

El gasto de los clubes está sujeto a normas que buscan proteger la sostenibilidad financiera y el equilibrio competitivo. En términos generales, la Premier League relaciona el gasto deportivo con el 85 por ciento de los ingresos vinculados al futbol y las ganancias o pérdidas netas derivadas de la venta de jugadores.

El impacto de la operación podría observarse principalmente en el crecimiento comercial del Liverpool. La incorporación de empresarios vinculados con los negocios y la tecnología abre oportunidades para aumentar la presencia internacional y los ingresos del club, lo que posteriormente podría fortalecer su capacidad financiera.

La operación representa la primera incursión de Jeff Bezos en el futbol. El empresario fundó Amazon en 1994 y ocupa el cargo de presidente ejecutivo de la compañía desde 2021.

La fortuna de Jeff Bezos ronda los 284 mil millones de dólares, de acuerdo con el índice de Bloomberg, que lo coloca como la tercera persona más rica del mundo, solo por detrás de Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, y de Larry Page, cofundador de Google.

El impacto de la operación de Jeff Bezo podría observarse principalmente en el crecimiento comercial del Liverpool. [Fotografía. Shutterstock]

¿Qué otros multimillonarios invirtieron en equipos de futbol?

Bezos no es el único empresario con una de las mayores fortunas del mundo que decidió invertir en el futbol. Un caso que permite dimensionar su llegada al Liverpool es el del francés Bernard Arnault y su familia con el Paris FC.

La operación se concretó en noviembre de 2024 mediante Agache Sport, que adquirió 52.4 por ciento del Paris FC. La familia Arnault quedó así como accionista mayoritaria, mientras Red Bull obtuvo el 10.6 por ciento.

Con esta operación, la familia de Bernard Arnault tomó una posición mayoritaria en el Paris FC con la finalidad de competir y rivalizar con el París Saint-Germain (PSG), actual bicampeón de la Champions League y de la Supercopa de Europa, presidido por Nasser Al-Khelaïfi.

Además de Jeff Bezos, otros empresarios con inversiones importantes en clubes europeos son Jim Ratcliffe, fundador de INEOS, quien participa en el Manchester United, y Nassef Sawiris, empresario egipcio con una participación significativa en el Aston Villa.

Con información de AP