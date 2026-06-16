¿Qué tan millonario es Elon Musk? Esto le saca de diferencia a magnates como Bill Gates y Jeff Bezos

Elon Musk volvió a marcar distancia frente al resto de los multimillonarios del mundo. El empresario, dueño de SpaceX y Tesla, elevó su fortuna hasta los 1.27 billones de dólares tras registrar una ganancia récord de 164 mil millones de dólares en una sola jornada bursátil.

El patrimonio de Musk aumentó más de 10 por ciento durante el lunes 15 de junio, impulsado principalmente por el espectacular desempeño de SpaceX en los mercados financieros.

La cifra no solo consolida a Musk como la persona más rica del mundo, sino que amplía significativamente la brecha respecto a otros magnates que durante años encabezaron los rankings globales de riqueza, como Jeff Bezos y Bill Gates.

Por ejemplo, Jeff Bezos cuenta con una fortuna de 267 billones de dólares, mientras que Bill Gates acumula 104 billones, de acuerdo con Bloomberg Billionaires Index.

No obstante, para dimensionar el tamaño de la riqueza de Musk, los 164 mil millones de dólares que ganó en un solo día equivalen a una cantidad superior al patrimonio total de muchos de los empresarios más acaudalados del planeta.

Es decir, los 50 más ricos controlan actualmente 6.5 billones de dólares, casi tanto como los 6.8 billones de dólares que poseen los 450 menos ricos, según el índice.

Fortuna de Musk equivale a la de 499 millonarios que están en la lista de Bloomberg

Bloomberg destacó que la riqueza generada por Elon Musk en una jornada fue casi igual a la ganancia combinada de las otras 499 personas que integran su índice de multimillonarios.

El repunte estuvo ligado al optimismo de los mercados tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, así como al fuerte aumento en el valor de mercado de SpaceX, cuyas acciones registraron una demanda extraordinaria entre inversionistas minoristas y se dispararon cerca de 20 por ciento.

La concentración de riqueza entre los ultrarricos también alcanzó niveles históricos. Según Bloomberg, las 500 personas más ricas del mundo sumaron 336 mil millones de dólares a sus fortunas en un solo día, la mayor ganancia colectiva jamás registrada, elevando su patrimonio conjunto a 13.3 billones de dólares.

El caso de Musk refleja además una creciente desigualdad incluso dentro de la élite económica mundial. Actualmente, las 50 personas más ricas del planeta controlan alrededor de 6.5 billones de dólares, una cifra prácticamente equivalente a los 6.8 billones que poseen en conjunto los 450 multimillonarios restantes del listado.

Mientras tanto, el umbral para entrar al exclusivo ranking de Bloomberg continúa creciendo. Las personas ubicadas en los últimos lugares de la clasificación acumulan al menos 7 mil 900 millones de dólares cada una, el nivel más alto registrado desde la creación del índice.