Musk desbanca a Rockefeller como el hombre más rico de la historia

El viernes pasado se concretó con enorme éxito la colocación inicial de las acciones de SpaceX en la Bolsa NASDAQ. El hecho no puede pasar desapercibido, dado que con la misma se rompieron varios récords y prácticas de una forma contundente, que además suceden en medio del boom de la Alta Tecnología por la que atraviesa el mercado bursátil mundial.

Luego de dos décadas de existencia, la Oferta Pública Inicial (IPO) de SpaceX se llevó al cabo el pasado viernes 12 de junio de 2026, debutando en la bolsa Nasdaq bajo el ticker SPCX. Este hecho marcó un hito histórico al convertirse en la mayor IPO de la historia de Wall Street, valorando a la compañía aeroespacial en $1.77 billones de dólares y recaudando $75,000 millones de dólares; 2.5 veces lo recaudado en la colocación de Aramco. El precio de salida fijado fue de $135 dólares por acción, pero la euforia de Wall Street causó que abriera a $150 y cerrara su primer día sobre los $161 dólares. Al poseer cerca del 42% de la empresa, el valor de las acciones de Musk creció en cientos de miles de millones de dólares en cuestión de horas.

A diferencia de las IPOs tradicionales, donde el público general tiene acceso limitado, se reservó un 30% de la oferta para inversores minoristas. Esta asignación sin precedentes permitió que el público pudiera invertir a través de plataformas habilitadas como Robinhood, Fidelity, Charles Schwab, eToro y SoFi. Nasdaq cambió sus reglas específicamente para permitir que SpaceX se incluya en el índice Nasdaq 100 después de solo 15 días de negociación, frente al mínimo anterior de tres meses.

La masiva inyección de capital elevó la capitalización de mercado de SpaceX por encima de los $2.11 billones de dólares al cierre de su primera jornada. El apetito del mercado por la compañía fue abrumador. Las solicitudes de compra por parte de inversores institucionales y minoristas superaron los $250,000 millones de dólares, casi cuadruplicando la oferta de acciones disponible.

Más de 522 millones de acciones cambiaron de manos durante su primer día en el Nasdaq, y a lo largo de la sesión, la acción alcanzó un máximo intradía de $176.52 dólares, lo que llegó a elevar temporalmente su valuación por encima de los $2.2 billones.

Otra de las razones por las cuales SpaceX alcanzó esta valoración tan astronómica fue su estructura interna ampliada. Previo a la salida a bolsa, la empresa aeroespacial absorbió a xAI (la firma de inteligencia artificial de Musk) en una operación de $250,000 millones, la cual a su vez ya controlaba la red social X. Esto transformó a SpaceX ante los ojos de los inversores: ya no solo como una fábrica de cohetes, sino como un conglomerado tecnológico masivo enfocado en telecomunicaciones globales mediante banda ancha satelital (Starlink), infraestructura de lanzamiento, e inteligencia artificial. Todo esto la convirtió automáticamente en la sexta empresa más grande del mundo y posicionó a SpaceX como el activo principal de la fortuna de Musk, que al mantener el 42% de las acciones supera por mucho el valor que tiene por su participación en Tesla.

A nivel global, NVIDIA Corporation se mantiene como la empresa más valiosa del mundo, con un valor de capitalización de $4.96 billones de dólares. Le siguen Alphabet (Google) con $4.35 billones (Con quien Musk tiene una alianza estratégica profunda); Apple con $4.27 billones; Microsoft con $2.90 billones y Amazon con $2.56 billones. SpaceX se coloca en el sexto lugar con los $2.1 billones de cierre al viernes. Tesla que también detenta Musk con una participación del 13% ocupa el octavo lugar con $1.52 billones después de Broadcom que vale $1.80 billones en el mercado.

Según el Índice de Multimillonarios en Tiempo Real de Forbes, los 20 hombres más ricos del mundo están liderados de forma histórica por Elon Musk, quien se convirtió en el primer billonario del planeta tras la salida a bolsa de SpaceX. Larry Page le sigue con un valor patrimonial de $294.1 mil millones, Sergey Brin con $271.3 mil millones, ambos accionistas de Google, Jeff Bezos con $248.9 mil millones de Amazon y Larry Elison de Oracle con $231.5 mil millones. Carlos Slim se encuentra ahora en el lugar 14 con $128.2 mil millones.

Con esta fortuna Musk derroca también al legendario John D. Rockefeller cuya fortuna histórica actualizada por la inflación transcurrida desde su muerte en 1937 a la fecha, se calcula en cerca de $630 mil millones de dólares a valor presente, lo que nadie había logrado superar hasta ahora. Aunque usted no lo pueda creer esta exuberancia se da a pesar de que SpaceX registró pérdidas de alrededor de $ 5 mil millones en su último reporte financiero anual. El mercado paga por las expectativas.