¿Es conveniente regresar a la secrecía en la FED?

Al término de la segunda reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, el miércoles pasado, se pudo ver la nueva estrategia de comunicación de la FED, que de nueva, no tiene nada. Más bien nos está regresando a los años ochenta o antes, cuando los bancos centrales eran sumamente herméticos, y no daban casi información. Lo que hace la Fed tiene un impacto mundial, así que veamos que puede suceder regresando al sigilo.

El comunicado de la decisión de la FED es ahora mucho más escueto, la conferencia de prensa fue una hora de retórica cantinflesca que no dejó nada en claro. Warsh quiere además eliminar el ejercicio trimestral prospectivo de las tasas de interés denominado el Dot Plot, así como el Forward Guidance.

Se reabre entonces el debate sobre la comunicación de la política monetaria. ¿Qué es mejor para la economía, para la sociedad, y para los mercados; una comunicación abierta, explicita, o una comunicación cerrada, encriptada?

Hasta hace unos meses, la tendencia global se inclinaba decididamente hacia la comunicación abierta y explícita, aunque ambos enfoques tienen defensores y riesgos asociados, como lo describimos a continuación:

1. Comunicación cerrada y encriptada (El Enfoque Tradicional)

Propio de los años previos a la era de Alan Greenspan, quien sin ningún recato decía: “Si me han entendido claramente, probablemente me habré expresado mal”. Se pensaba que para que las decisiones de política monetaria tuvieran un real impacto, tendrían que ser sorpresivas.

Ventajas principales:

• Máxima flexibilidad: Permite al banco central reaccionar instantáneamente a nuevos datos económicos sin el costo político de romper una “promesa” previa.

• Efecto sorpresa: A veces, un shock sorpresivo en las tasas es necesario para frenar una burbuja especulativa de manera drástica.

Desventajas y riesgos:

• Incertidumbre innecesaria: Los mercados dedican recursos masivos a “adivinar” al banco central en lugar de analizar los fundamentos económicos. De hecho las tasas de largo plazo subieron fuerte el miércoles.

• Reacciones violentas: Los anuncios inesperados provocan caídas o subidas abruptas en las bolsas, el empleo y los tipos de cambio (como el fenómeno del Taper Tantrum en 2013).

2. Comunicación abierta y explícita (El enfoque post Greenspan)

Este modelo de los primeros años de este siglo, busca la máxima transparencia. Los bancos centrales publican minutas detalladas, ofrecen conferencias de prensa inmediatas y utilizan el Forward Guidance para guiar las expectativas del mercado, dan a conocer sus proyecciones económicas y de inflación, así como sus operaciones de mercado abierto y sus reservas internacionales.

Ventajas:

• Efectividad de la política: Al alinear los mercados con las intenciones del banco, las tasas de largo plazo se ajustan automáticamente sin causar shocks.

• Reducción de la volatilidad: Evita sorpresas abruptas en los mercados financieros, permitiendo transiciones suaves.

• Rendición de cuentas: En democracia, un organismo autónomo que define el rumbo económico debe explicar sus decisiones a los ciudadanos y al Congreso.

• Anclaje de expectativas: Ayuda a que las empresas y consumidores confíen en las metas de inflación a largo plazo.

Desventajas y riesgos

• Pérdida de flexibilidad: Si el banco central promete mantener tasas bajas, pero la economía cambia repentinamente, cambiar de opinión daña su credibilidad.

• Sobreinterpretación (“Ruido”): Demasiadas declaraciones de diferentes miembros del comité de política monetaria pueden confundir al mercado si muestran posturas opuestas.

Cuando la comunicación de un banco central falla o es ambigua, los mercados sobrerreaccionan drásticamente. Aquí tenemos dos ejemplos emblemáticos de una comunicación deficiente:

a. El Taper Tantrum (2013) – En mayo de 2013, Ben Bernanke, mencionó ante el Congreso que el banco central podría comenzar a reducir (taper) su programa de compra de bonos. El mercado no estaba preparado y reaccionó violentamente.

b. El diagnóstico postpandémico erróneo (2021): Durante gran parte de 2021, la Fed utilizó de forma insistente la palabra “transitoria” para describir el repunte postpandemia de la inflación, rezagando el inicio del incremento de tasas. Fue hasta marzo del 2022, con una inflación en el 9% anual que la Fed admitió formalmente que la inflación no era transitoria y tuvo que subir tasas de forma histórica hasta marzo del 2022.