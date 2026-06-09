Bill Gates declara ante el Congreso de EU por el caso Jeffrey Epstein: Esto es lo que se investiga

Bill Gates comparece por el caso Epstein tras aparecer en páginas de documentos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El fundador de Microsoft, Bill Gates, declara este miércoles ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación que realiza el Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En la comparecencia, que será a puerta cerrada, Gates responderá preguntas del Comité de Supervisión para esclarecer la relación que mantuvo con Epstein.

El nombre de Gates apareció entre más de tres millones de páginas, incluidas fotografías y videos, que el Departamento de Justicia hizo públicos el pasado mes de enero.

Epstein envió correos electrónicos de supuesta aventura de Gates

En 2013, Epstein supuestamente se envió a sí mismo correos electrónicos en los que daba a entender que Gates mantenía una aventura extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual, además de agregar esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que ella lo supiera.

“Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, dijo.

El multimillonario negó cualquier irregularidad y aseguró que lamentaba “cada minuto” que pasó con Epstein. Además, insistió en que fue “una insensatez” convivir con el agresor sexual y sostuvo que las afirmaciones contenidas en los documentos eran “falsas”.

El cofundador de Microsoft declaró que conoció a Epstein en 2011 y que cenó con él en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

“El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global”, comentó Gates en febrero en entrevista con Nine News Australia.

Exesposa de Gates asegura que vínculo con Epstein fue el motivo del divorcio

Las declaraciones de Gates surgieron después de que su exesposa, Melinda French Gates, afirmara que el empresario tenía “cuestiones que explicar sobre sus vínculos” con Epstein.

French Gates ya había señalado anteriormente que el vínculo de su exmarido con Jeffrey Epstein fue uno de los factores que influyeron en su divorcio.

Por otra parte, ante el Comité de Supervisión del Congreso ya comparecieron por el caso Epstein el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, entre otras personalidades.

Desde la liberación de esta nueva tanda de archivos judiciales, diversas personas públicas mencionadas en los archivos han tenido que pronunciarse sobre su relación con Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York.