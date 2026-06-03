Cámara de Representantes de EU aprueba medida simbólica para frenar guerra de Trump con Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución, impulsada por los demócratas y de carácter simbólico, que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

Cuatro republicanos se sumaron al Partido Demócrata para obtener una votación favorable de 215-208, una resolución que ahora debe pasar el filtro del Senado y que, para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio Trump.

Los republicanos que se unieron por primera vez a la iniciativa demócrata fueron Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan, y Warren Davidson, de Ohio.

Primera votación sobre guerra en Irán

Esta es la primera vez que una votación relacionada a la guerra de Irán es aprobada por los representantes y se une a otra resolución similar que el Senado había avanzado a finales de mayo.

El cambio de postura de los republicanos, que da un revés a las intenciones de Trump, surge en medio de críticas contra el mandatario por la aprobación de un fondo de mil 800 millones de dólares para sus aliados investigados durante la Administración de Joe Biden.

Sin embargo, la resolución debe pasar por el Senado y obtener una mayoría para ser enviada a la Casa Blanca, donde Trump debe decidir si aprueba o veta la iniciativa.

La resolución se ampara en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas.

Sus promotores sostienen que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Legislativo, mientras que la Casa Blanca defiende que actuó dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe.

¿Habrá un acuerdo de paz con Irán este fin de semana?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz “durante el fin de semana”.

“Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, aseguró el mandatario al ser preguntado por medios durante un acto en el Despacho Oval por la marcha de las negociaciones para dar con un acuerdo que ponga fin al conflicto que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Al ser preguntado por los misiles balísticos lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, y la respuesta estadounidense, que atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm, Trump descartó que fueran acciones que constituyan una ruptura de la tregua bilateral en vigor desde el 8 de abril.

“Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo”, añadió.

“No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad”, añadió el magnate neoyorquino en aparente referencia al ataque de buques que trataban de llegar a puertos iraníes.

Trump ya dijo la semana pasada que tomaría una decisión final acerca del borrador iraní para un plan de paz, pero aparentemente envió el texto de vuelta a Teherán con enmiendas relativas principalmente al desmantelamiento del programa nuclear iraní.