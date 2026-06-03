Tregua entre EU e Irán ‘se disipa’ por ataques militares: Kuwait y Bahréin, atrapados en el fuego cruzado

Estados Unidos e Irán volvieron a enfrentarse, con Kuwait y Bahréin atrapados en el fuego cruzado del recrudecimiento más grave de la violencia desde que entró en vigor un alto el fuego a principios de abril.

Los ataques se producen tras varios días de creciente tensión, en particular por las operaciones israelíes contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Teherán, en el Líbano, que amenazan con descarrilar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un acuerdo de paz provisional.

Ambas partes han acordado un marco general para extender la tregua dos meses y reabrir el estrecho de Ormuz, aunque las negociaciones sobre los detalles finales se están prolongando.

Un nuevo repunte del petróleo provocó una caída de las bolsas, mientras que los rendimientos de los bonos aumentaron debido a la preocupación por la escalada de hostilidades y a que los elevados costes energéticos alimentaron los riesgos de inflación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado meses proyectando confianza en que un acuerdo provisional, seguido de nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní, está al alcance de la mano. Ha restado importancia a las insinuaciones de que el alto el fuego, que comenzó el 8 de abril, se está debilitando.

Poco después de interceptar un petrolero vacío que se dirigía a Irán el martes, el ejército estadounidense informó haber sido atacado con misiles y drones.

Irán ataca con drones la principal base naval de EU en Bahréin

Irán atacó la principal base naval estadounidense en la región, ubicada en Bahréin, y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait. Al menos una persona murió en un ataque separado contra el aeropuerto civil de Kuwait, que causó daños considerables y obligó a suspender los vuelos durante algunas horas.

Estados Unidos afirmó que Irán también lanzó drones contra buques mercantes. Las fuerzas estadounidenses atacaron una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm, cerca del estrecho, en el marco de los enfrentamientos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que Estados Unidos estaba derribando drones iraníes dirigidos contra buques mercantes.

“En ese caso, los iraníes responderán atacando alguna instalación de la región como represalia”, añadió. “En ocasiones, para proteger a nuestras fuerzas, no solo atacamos los drones, sino también a quienes los lanzan”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que los ataques estadounidenses contra el petrolero iraní y el aeropuerto de Qeshm se lanzaron desde Kuwait y Baréin, cuyos gobernantes tienen una “responsabilidad directa y clara” por las acciones de Washington. Kuwait rechazó la acusación y expulsó a dos diplomáticos iraníes en protesta por el ataque al aeropuerto, en un contexto de creciente tensión entre las naciones del Golfo.

En Líbano, Estados Unidos e Israel tienen ideas diferentes sobre cómo debería ser el fin de la guerra. Israel está decidido a seguir atacando a Hezbolá, mientras que Irán insiste en que también debe haber un alto el fuego en su territorio como parte de un acuerdo provisional con Estados Unidos. El lunes, Trump instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada telefónica, a abandonar los planes para bombardear la capital libanesa, Beirut.

Trump confirmó el miércoles haber utilizado palabrotas durante la tensa llamada.

“Me inquietaba un poco que estuviera constantemente peleando con el Líbano”, dijo Trump durante una conversación con el presentador del podcast Pod Force One , que se emitió el miércoles.