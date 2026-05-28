EU acusa a Irán de ‘violar’ alto al fuego tras ataque a Kuwait...y Trump promete abrir Ormuz

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete afirmó que ninguna nación controlará Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques “en legítima defensa” contra una instalación militar de Irán después de derribar drones de ataque iraníes, indicaron funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios, que no están autorizados a comentar públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato, dijeron que fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en los alrededores del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron, agregaron los funcionarios.

Los ataques se llevaron a cabo después de que el presidente Donald Trump declarara el miércoles que Irán está “negociando en las últimas”, e insistió en que las elecciones de mitad de mandato de noviembre no harán que se precipite a sacar adelante un acuerdo para poner fin al conflicto de casi tres meses, el cual ha generado inquietud en la economía mundial.

Trump dice que pronto habrá un acuerdo con Irán

En declaraciones al comenzar una reunión de su gabinete, Trump dijo confiar en que un acuerdo está cerca.

El fin de semana incluso declaró que su gobierno y Teherán habían “negociado en gran medida” un acuerdo, aunque las conversaciones siguen en proceso.

El presidente intenta obtener un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz y le dé un argumento creíble de que la capacidad nuclear de Irán ha sido reducida lo suficiente como para declarar la victoria, poniendo fin a un conflicto que ha sido políticamente impopular para los republicanos.

Pero, tal como están las cosas, el mandatario también corre el riesgo de que la conclusión de la guerra que él comenzó llegue con un desenlace insatisfactorio.

Kuwait responde amenazas de EU con misiles y drones

En respuesta a los ataques, Kuwait dijo que respondió a amenazas con misiles y drones, destacando la fragilidad del alto al fuego y el desafío de alcanzar un acuerdo de paz que restablezca los flujos globales de energía.

Irán apuntó contra la base estadounidense desde donde se realizaron los ataques, informó Press TV en una publicación en X.

Kuwait dijo que “cualquier explosión que pueda escucharse es resultado de sistemas de defensa aérea interceptando objetivos hostiles”.

Horas antes, el presidente Donald Trump afirmó que ninguna nación controlará Ormuz, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para resolver el conflicto.

El cierre efectivo de la vía marítima desde que comenzó la guerra a fines de febrero ha restringido cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado, provocando un alza de precios y un aumento de la inflación que amenaza el crecimiento económico global.

“Son aguas internacionales”, afirmó Trump durante una reunión de gabinete. “El Estrecho va a estar abierto para todos” y Estados Unidos “vigilará” la zona.

*Con información de Bloomberg